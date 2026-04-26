Оливър Солберг катастрофира и отпадна от рали „Канарски острови“

Шведският пилот на Тойота Оливър Солберг катастрофира в предпоследната отсечка на рали „Канарски острови“ и отпадна от петия кръг на Световния рали шампионат.

Солберг спря на 14,7 километра след старта на отсечката с дължина почти 26 километра, след като се удари в предпазната мантинела и от това сериозно пострада предната му лява гума и предното ляво окачване, което се откъсна.

Disaster for Solberg in SS17 😫 Crew OK!



Преди това Солберг спечели първите две неделни отсечки и намали аванса на водача Себастиен Ожие (Тойота) на 2,2 секунди преди последните две отсечки. Шведът беше начело и в класирането за супер неделята.

След този инцидент Ожие остава начело със солиден аванс от 24,3 секунди пред Елфин Еванс и на над 1.40 минути пред Сами Паяри, като Тойота отива към четворна победа в асфалтовото рали.

Снимки: Imago