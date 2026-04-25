Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Николай Грязин завърши съботните отсечки 6-и

Николай Грязин завърши съботните отсечки 6-и

  • 25 апр 2026 | 21:23
  • 285
  • 0
Николай Грязин завърши съботните отсечки 6-и

Българският пилот Николай Грязин (Ланча) завърши на 6-о място в WRC2 съботните отсечки на рали „Канарски острови“, 5 кръг от Световния рали шампионат.

Сутринта Грязин записа четвърто, първо и шесто място в първите три отсечки, като най-доброто му представяне беше в етапа „Арукас“ (13,74 км), където хвана изсъхващия влажен асфалт. Но още в следващата отсечка Грязин беше сред пилотите, които минаха през дъжда, като за него дори имаше локви, през които трябваше да минава със сликовете.

В следобедните етапи Грязин записа второ, седмо и девето място, като на сухото се оказа, че настройките на колата му не са нивото на тези на лидера в класирането Йоан Росел с другата Ланча.

Росел води с 27,5 секунди пред Алехандро Кахон (Тойота) и с 27,7 пред брат си Лео (Ситроен, на снимката), като утре се очаква оспорвана битка за второто място в WRC2, в което може да се включи и Ерик Камий (Шкода), който е на 15,3 секунди от Лео Росел.

Следвай ни:

