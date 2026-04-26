Невен Венков: Разочаровани сме, няма да се оправдаваме

1:1 приключиха в Попово, местния Черноломец и СФК Светкавица 2014 (Търговище). Местното дерби е от 28-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноломец и СФК Светкавица 2014 си вкараха по една дузпа

Невен Венков, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Неприятен резултат за нас. Очакванията ми за труден двубой се оправдаха напълно, все пак това е регионално дерби. Разочаровани сме, както аз, така и момчетата. Имахме достатъчно шансове да победим, но не успяхме да ги реализираме. След силния мач, който изиграхме в Тервел в сряда, имаше и умора, но по никакъв начин не искам да се оправдаваме с това. Просто днес не успяхме да се представим по най-добрия начин, но има и такива дни. Заслужавахме победата, но спортният шанс не беше с нас“.

