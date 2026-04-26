Интер с поредна крачка към титлата или ще забави темпото?

В неделя вечер стадион "Олимпико Гранде Торино" ще бъде арена на сблъсък, който може почти да сложи край на интригата за титлата в Италия. Лидерът в Серия А Интер гостува на Торино в мач от 34-ия кръг, като момчетата на Кристиан Киву влизат в двубоя с ясната мисия да убият и последните надежди на преките си конкуренти. При успех селекцията на Кристиан Киву ще дръпне с 12 точки спрямо преследвача Наполи. Шампионите взеха своето срещу Кремонезе след 4:0, което означава, че Интер тази вечер няма да си гарантира титлата, но ако победи всяка една следваща спечелена точка ще значи първо Скудето за "нерадзурите" от 2024 г. насам.

Интер се намира в превъзходна форма, записвайки четири победи и едно равенство в последните си пет мача. След зрелищното 5:2 срещу Рома и победите над Комо и Каляри, "нерадзурите" показаха, че са неудържими в нападение, отбелязвайки средно по 2.4 гола на мач през сезона. Последната им среща бе успех с 3:2 срещу Комо за Купата на Италия, което допълнително вдигна самочувствието в лагера на гостите.

От друга страна, Торино заема 13-а позиция с 40 точки и изглежда далеч от битката за оцеляване, но и от местата за Европа. "Биковете" стабилизираха представянето си напоследък и последните си три шампионатни мача те записаха победи над Пиза (1:0) и Верона (2:1), последвани от нулево равенство срещу Кремонезе в последния кръг.

Треньорът на Интер Кристиан Киву остава концентриран върху крайната цел. В навечерието на мача той подчерта: „Да водиш Интер изисква да си поставяш високи цели. Трябва да приемем правилната нагласа, за да си осигурим победата и да се стремим към доминация. Ерата, в която най-добрата защита печелеше лигата, е зад гърба ни – днес играта се върти около преходите“.

Статистиката от преките двубои е категорично в полза на Интер, който спечели последните осем срещи между двата тима. В началото на този сезон миланци разгромиха Торино с 5:0 на "Джузепе Меаца". Съперниците се срещнаха веднъж и в турнира за Купата на Италия, където очертаващите се шампиони записаха победа с 2:1 във фазата на 1/4-финалите.

Иначе Торино записа резултат, различен от загубата срещу Интер за последно през 2022 г. при шампионатното равенство 1:1, успех срещу именития противник "биковете" имаха през 2019 г. с 1:0.