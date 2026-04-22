Киву: Само луд отбор като Интер може да победи Комо два пъти за 10 дни

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву сподели емоциите си след драматичната победа с обрат над Комо (3:2) в реванша от полуфиналите за Купата на Италия.

Комо водеше с 2:0 до 69-ата минута, но след това Хакан Чалханоолу отбеляза два гола след асистенции на Петър Сучич, а в 89-ата минута турският халф асистира на хърватина за победното попадение.

Магически обрат доближи Интер до мечтания дубъл

„Това се дължи на работата на целия отбор, в който играчите от първия ден се поставят в услуга на колектива и винаги се представят по най-добрия начин, когато излязат на терена“, заяви Киву.

„Днес резервите ни оказаха огромна помощ и изиграха решаваща роля. Това е заслуга на отбор, който притежава лудо желание да се бори до самия край", обясни румънският специалист.

„Знаехме какво представлява Комо. Успяхме да им вкараме толкова много голове, защото моите момчета имат желание и гордост. Да победиш Комо два пъти за 10 дни (на 12 април Интер спечели с 4:3 като гост в Серия "А" - б.р.) е нещо, което може да постигне само един луд отбор като Интер“, добави румънският специалист.

На въпрос дали отборът може да спечели и шампионата, и Купата на Италия този сезон, Киву отговори: „Заслужихме си шанса да мечтаем за това и можем да постигнем целите си в първенството и за Купата на Италия".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages