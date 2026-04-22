Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  Киву: Само луд отбор като Интер може да победи Комо два пъти за 10 дни

Киву: Само луд отбор като Интер може да победи Комо два пъти за 10 дни

  • 22 апр 2026 | 02:47
  • 248
  • 0

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву сподели емоциите си след драматичната победа с обрат над Комо (3:2) в реванша от полуфиналите за Купата на Италия.

Комо водеше с 2:0 до 69-ата минута, но след това Хакан Чалханоолу отбеляза два гола след асистенции на Петър Сучич, а в 89-ата минута турският халф асистира на хърватина за победното попадение.

Магически обрат доближи Интер до мечтания дубъл

„Това се дължи на работата на целия отбор, в който играчите от първия ден се поставят в услуга на колектива и винаги се представят по най-добрия начин, когато излязат на терена“, заяви Киву.

„Днес резервите ни оказаха огромна помощ и изиграха решаваща роля. Това е заслуга на отбор, който притежава лудо желание да се бори до самия край", обясни румънският специалист.

Фабрегас: Трябва да сме горди, а не да се ядосваме

„Знаехме какво представлява Комо. Успяхме да им вкараме толкова много голове, защото моите момчета имат желание и гордост. Да победиш Комо два пъти за 10 дни (на 12 април Интер спечели с 4:3 като гост в Серия "А" - б.р.) е нещо, което може да постигне само един луд отбор като Интер“, добави румънският специалист.

На въпрос дали отборът може да спечели и шампионата, и Купата на Италия този сезон, Киву отговори: „Заслужихме си шанса да мечтаем за това и можем да постигнем целите си в първенството и за Купата на Италия".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

