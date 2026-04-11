Торино продължава да прогресира при новия треньор

Отборът на Торино спечели с 2:1 като домакин на Верона в мача помежду им от 32-рия кръг на Серия "А". Така „биковете“ записаха четвъртата си победа в шестте си срещи под ръководството на Роберто Д’Аверса, като през този период загубиха само визитите си на втория Наполи (1:2) и третия Милан (2:3).

Торо поведе в резултата още в шестата минута, когато Джовани Симеоне наказа бившия си отбор със своя гол. Само пет минути по-късно гредата не позволи на Роберто Галярдини да изравни резултата. Това обаче успя да направи Киърън Бауи в 38-ата минута със своето попадение. „Граната“ все пак успя да си върне аванса в 50-ата минута, когато Чезаре Казадей беше точен с удар отблизо. В по-голямата част от оставащото време гостите владееха инициативата, но не успяха отново да възстановят равенството.

Така Торино събра 39 точки и се затвърди на 12-ото място в класирането, където Верона е чак на предпоследната 19-а позиция със своите едва 18 пункта след четвъртата си поредна загуба.

