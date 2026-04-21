Интер 0:0 Комо, сериозен пропуск на гостите

Интер играе срещу Комо в мач-реванш от полуфиналите за Купата на Италия. Резултатът на "Сан Сиро" е 0:0. Първият мач преди месец и половина не излъчи победител - 0:0.

Интер е убедителен лидер в Серия "А", но се стреми да направи дубъл през сезона. Комо също се представя впечатляващо в първенството, макар че не спечели нито един от последните си три мача.

По-рано през сезона Интер на два пъти вкара по 4 гола на Комо в Серия "А". В Милано "нерадзурите" разгромиха съперника си с 4:0, а ответният двубой преди десетина дни приключи 4:3, отново в полза на тима на Кристиан Киву.

Крайният победител от двубоя днес ще се изправи на финала на 13 май срещу един измежду Аталанта и Лацио.

Интер е без контузените Лаутаро Мартинес и Алесандро Бастони. В предни позиции до Маркюс Тюрам започва Анже-Йоан Бони, който е предпочетен пред Франческо Пио Еспозито. В защитата Карлос Аугусто ще си партнира с Мануел Аканжи и Франческо Ачерби, а на вратата е Хосеп Мартинес.

Сред резервите на Киву са Ян Бисек, Хенрих Мхитарян, Давиде Фратези, Дензъл Дъмфрис, Петър Сучич и Матео Дармиан.

— Como1907 (@Como_1907) April 21, 2026

Наставникът на Комо Франсеск Фабрегас излиза с един чист нападател в лицето на Анастасиос Дувикас. Нико Пас и Мартин Батурина са другите офанзивни футболисти в състава на гостите, а зад тях ще действат Игнас Ван Дер Бремпт, Лука Да Куня, Максимо Пероне и Алекс Вале.

На пейката за гостите личат имената на Кристиано Де Паоли, Алберто Морено, Асане Диао и Хесус Родригес.

Първия изстрел към една от двете врати отправи Нико Пас, но Хосеп Мартинес внимаваше. Интер веднага отвърна с пробив по аутлинията на Пьотър Жиелински. Полякът центрира по тревата, но топката беше избита в корнер. В 8-ата минута Мартинес отново трябваше да се намесва, като отрази изстрел отблизо на Батурина, а след изпълнението на корнера Диего Карлош уцели гредата с глава.

Интер се опита да овладее средата на терена в следващите минути. Бони получи възможност да шутира след хубава атака на домакините, но го направи неточно.

Снимки: Gettyimages