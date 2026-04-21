Никола Цолов се качи на подиума в "ЕКО 12 часа на България"

Сезонът в Европейския картинг шампионат по издръжливост стартира през изминалия уикенд в Хасково с победа на младежите от LVF. Никола Цолов и Димитър Гайдов се пребориха за бронзовия медал в най-голямото състезание на територията на Европа.

Над 200 пилоти от 67 отбора участваха този уикенд в “ЕКО 12 часа на България” - първи кръг за сезона в Европейския картинг шампионат по издръжливост. Това бе най-голямото състезание от този ранг на територията на Стария континент, като в него взе участие и българският пилот от Формула 2 Никола Цолов.

Никола Цолов: Готов съм, ако се отвори шанс за Формула 1

След изключително оспорвана квалификация, където 56 отбора бяха разделение само от 1 секунда, отборът на Цолов зае шестата позиция на стартовата решетка. След страхотен старт на състезанието, Никола поведе в надпреварата още във втората обиколка и задържа лидерската си позиция в първите два часа от състезанието.

В последните обиколки от състезанието, лидерът във Формула 2 пое щафетата от Гайдов с по-малко от две секунди преднина спрямо Iceman Racing и след феноменален финален стинт, бетонира Cmon Shun на третата позиция след близо 800 обиколки на пълна газ.

“Този уикенд трябваше да се забавляваме и определено не беше скучно, но си признавам, че не очаквах да участвам в толкова здрава битка и да се налага през цялото време да даваме максимума. И въпреки това съм страшно доволен”, коментира Цолов след финала на надпреварата.



“Физическото натоварване беше огромно, през последните три дена бяхме на пълни обороти през цялото време, но се радвам, че толкова хора ни подкрепяха от старта до финала и направиха състезанието в Хасково истински празник.”

Победителите Георги Илиев и Виктор Николов от LVF завършиха на 15 секунди пред екипа на “Кандиларов” с пилоти Костантин Кирчев и Адриан Аначков. В GOLD категория първото място бе за No Lift racing, а INVICTUS триумфира в SILVER.

Традиция на Karting Events Bulgaria е всяко състезание да бъде обвързано с благотворителна кауза и изминалият старт в Хасково не направи изключение. Организаторите отделиха средства, събрани от таксите за участие, както и предоставиха лични дарения отново на малкия Гого от Хасково.

Деветият сезон в шампионата на Karting Events Bulgaria продължава след месец отново в Хасково с втора поредна 12-часова надпревара. Най-важното състезание за 2026 г. обаче ще бъде на 20 и 21 юни, когато Кюстендил посреща елита за „ЕКО 25 часа на България“.