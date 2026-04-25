  Sportal.bg
  Моторни спортове
  3. Солберг догони Ожие в рали „Канарски острови“

Солберг догони Ожие в рали „Канарски острови“

  • 25 апр 2026 | 21:10
9-кратният световен рали шампион Себастиен Ожие успя да удържи първото място в рали „Канарски острови“, пети кръг от WRC този сезон, но авансът му след съботните отсечки е едва 3,8 секунди.

За разлика от сутрешните етапи, следобедните отсечки бяха изцяло на сухо и пилотите на Тойота получиха възможност отново да се откъснат напред.

Дъждът спря атаката на Еванс в рали „Канарски острови“
Дъждът спря атаката на Еванс в рали „Канарски острови“

Елфин Еванс (Тойота) спечели първата следобедна отсечка, във втората Ожие и Солберг дадоха равно време и в третия етап – „Моя – Галдар 2“ (28,90 км), Солберг изпревари с 1,4 секунди Ожие и с 5,6 секунди Еванс. Нищожни разлики за почти 30 състезателни километра.

След днешния ден Еванс е на 21,9 секунди от лидера и на 18,1 от Солберг.

Себастиен Ожие се откъсна в челото на рали "Канарски острови"
Себастиен Ожие се откъсна в челото на рали "Канарски острови"

Топ 6 допълниха още двама пилоти на Тойота: Сами Паяри, който има 10,4 секунди аванс пред Такамото Кацута и най-бързият пилот на Хюндай Адриен Фурмо, който обаче е на почти 2 минути от лидера.

В следобедните отсечки единственият, който направи по-сериозен инцидент беше Джон Армстронг (М-Спорт Форд), който излетя от пътя преди влизането на мост с десен завой, но ирландецът падна с носа напред в плитко дере и феновете успяха да го върнат на пътя, като той загуби почти 2 минути.

Утре супер неделята включва последните 4 отсечки – два етапа, които се карат по два пъти: „Ингенио – Валсекийо“ (25,93 км) и „Санта Лусия – Агимес“ (13,27 км), като второто минаване на „Санта Лусия“ е пауърстейджът и ще носи бонус точки на най-бързите петима.

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Николай Грязин завърши съботните отсечки 6-и

Николай Грязин завърши съботните отсечки 6-и

  • 25 апр 2026 | 21:23
  • 285
  • 0
Николай Златков влезе в топ 10 на Европейския планински шампионат

Николай Златков влезе в топ 10 на Европейския планински шампионат

  • 25 апр 2026 | 20:55
  • 386
  • 1
Мартин Стоянов дебютира с три подиума във Формула Къп

Мартин Стоянов дебютира с три подиума във Формула Къп

  • 25 апр 2026 | 20:31
  • 415
  • 0
20 милиона евро, които лишиха Сам Бърд от място във Формула 1

20 милиона евро, които лишиха Сам Бърд от място във Формула 1

  • 25 апр 2026 | 19:52
  • 1154
  • 0
Марк Маркес отрече да е нарушавал правилата

Марк Маркес отрече да е нарушавал правилата

  • 25 апр 2026 | 19:45
  • 1355
  • 0
Йоан Зарко: Марк не спази правилата и не трябва да е победител в спринта

Йоан Зарко: Марк не спази правилата и не трябва да е победител в спринта

  • 25 апр 2026 | 18:00
  • 823
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

  • 25 апр 2026 | 17:57
  • 232846
  • 773
Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

  • 25 апр 2026 | 18:22
  • 52549
  • 170
Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

  • 25 апр 2026 | 18:36
  • 20777
  • 27
Красиво изпълнение на Езе върна Арсенал на върха, Нюкасъл продължава да страда

Красиво изпълнение на Езе върна Арсенал на върха, Нюкасъл продължава да страда

  • 25 апр 2026 | 21:25
  • 7947
  • 16
Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

  • 25 апр 2026 | 15:15
  • 88985
  • 230
Авансът на Барселона пред Реал Мадрид стана двуцифрен, въпрос на време е

Авансът на Барселона пред Реал Мадрид стана двуцифрен, въпрос на време е

  • 25 апр 2026 | 19:04
  • 19796
  • 58