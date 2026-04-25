Солберг догони Ожие в рали „Канарски острови“

9-кратният световен рали шампион Себастиен Ожие успя да удържи първото място в рали „Канарски острови“, пети кръг от WRC този сезон, но авансът му след съботните отсечки е едва 3,8 секунди.

За разлика от сутрешните етапи, следобедните отсечки бяха изцяло на сухо и пилотите на Тойота получиха възможност отново да се откъснат напред.

Елфин Еванс (Тойота) спечели първата следобедна отсечка, във втората Ожие и Солберг дадоха равно време и в третия етап – „Моя – Галдар 2“ (28,90 км), Солберг изпревари с 1,4 секунди Ожие и с 5,6 секунди Еванс. Нищожни разлики за почти 30 състезателни километра.

След днешния ден Еванс е на 21,9 секунди от лидера и на 18,1 от Солберг.

Топ 6 допълниха още двама пилоти на Тойота: Сами Паяри, който има 10,4 секунди аванс пред Такамото Кацута и най-бързият пилот на Хюндай Адриен Фурмо, който обаче е на почти 2 минути от лидера.

В следобедните отсечки единственият, който направи по-сериозен инцидент беше Джон Армстронг (М-Спорт Форд), който излетя от пътя преди влизането на мост с десен завой, но ирландецът падна с носа напред в плитко дере и феновете успяха да го върнат на пътя, като той загуби почти 2 минути.

Утре супер неделята включва последните 4 отсечки – два етапа, които се карат по два пъти: „Ингенио – Валсекийо“ (25,93 км) и „Санта Лусия – Агимес“ (13,27 км), като второто минаване на „Санта Лусия“ е пауърстейджът и ще носи бонус точки на най-бързите петима.

Снимки: Gettyimages