Хикс в Ямбол

1:1 приключиха в Ямбол, едноименния тим и Атлетик (Куклен). Срещата е от 30-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Закономерно равенство, с оглед събитията на терена. Домакините владееха инициативата. Виктор Янев материализира предимството им с гол, четвърт час от началото. Преди заключителния половин час, ямболския тим се прибра в половината си. Съперникът взе инициативата и не се отказа да търси изравняване до края. Именно в 94-ата минута Хенинг Паул Якоби разтресе мрежата на домакините за окончателното 1:1.

Снимка: fcyambol1915.com