Атлетик обърна Гигант

Атлетик (Куклен) се наложи вкъщи над Гигант (Съединение) с 3:2. Срещата е от 29-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана здрав мач, в който съперниците си поделиха надмощието в по едно полувреме. Първото беше за гостите. Топката обаче първо спря в тяхната мрежа. Там я насочи от дузпа Макджералд Уоха, четвърт час след началото. Скоро обаче Наско Христев изравни. Аурел Мусай направи обрата в 31-ата минута. Домакините се вдигнаха след почивката. Алиберг Коджаали изравни в 63-ата минута. В 88-ата пък Реджеб Халил реализира победното попадение – 3:2.