Ливърпул 0:0 Кристъл Палас

Ливърпул и Кристъл Палас играят при резултат 0:0 на "Анфийлд". Домакините търсят трета поредна победа в Прмеиър лийг, с която биха направили голяма крачка към участие в Шампионската лига през следващия сезон. Нещо повече - при успех днес мърсисайдци могат да изпреварят Астън Вила и да настигнат Манчестър Юнайтед, който играе своя мач от кръга чак в понеделник. Кристъл Палас обаче е мотивиран да запише уникалното постижение да победи четири пъти Ливърпул в рамките на един сезон. Лондончани надделяха над “червените” в двубоя за “Къмюнити Шийлд”, в мача от първенството на “Селхърст Парк” и в сблъсъка от 1/8-финалите на “Карабао Къп”, който също се игра на “Анфийлд”. Кристъл Палас няма загуба в последните си четири мача в първенството, а след няколко дни ще се изправи срещу Шахтьор в първи полуфинал в Лигата на конференциите.

Арне Слот е направил две промени в сравнение с дербито с Евертън. Фреди Уудман започва на вратата, след като Гиорги Мамардашвили получи контузия, а Алисон Бекер все още не е възстановен напълно. Алексис Мак Алистър започва за сметка на Райън Гравенберх, който остава на пейката за началото. Там са и Фримпонг, Керкез, Нгумоа и Джо Гомес, който се завръща в групата след поредната си контузия. 18-годишният Уил Райт също е включен в групата и е на пейката.

Оливер Гласнер e направил четири промени. Адам Уортън, Даичи Камада, Исмаила Сар и Жан-Филип Матета се завръщат.

Снимки: Imago