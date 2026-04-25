Левски с бърз обрат срещу ЦСКА в края на полувремето - на живо след 1:2 на "Васил Левски"
Ливърпул 0:0 Кристъл Палас

  • 25 апр 2026 | 16:59
  • 3400
  • 0
Ливърпул 0:0 Кристъл Палас

Ливърпул и Кристъл Палас играят при резултат 0:0 на "Анфийлд". Домакините търсят трета поредна победа в Прмеиър лийг, с която биха направили голяма крачка към участие в Шампионската лига през следващия сезон. Нещо повече - при успех днес мърсисайдци могат да изпреварят Астън Вила и да настигнат Манчестър Юнайтед, който играе своя мач от кръга чак в понеделник. Кристъл Палас обаче е мотивиран да запише уникалното постижение да победи четири пъти Ливърпул в рамките на един сезон. Лондончани надделяха над “червените” в двубоя за “Къмюнити Шийлд”, в мача от първенството на “Селхърст Парк” и в сблъсъка от 1/8-финалите на “Карабао Къп”, който също се игра на “Анфийлд”. Кристъл Палас няма загуба в последните си четири мача в първенството, а след няколко дни ще се изправи срещу Шахтьор в първи полуфинал в Лигата на конференциите.

Арне Слот е направил две промени в сравнение с дербито с Евертън. Фреди Уудман започва на вратата, след като Гиорги Мамардашвили получи контузия, а Алисон Бекер все още не е възстановен напълно. Алексис Мак Алистър започва за сметка на Райън Гравенберх, който остава на пейката за началото. Там са и Фримпонг, Керкез, Нгумоа и Джо Гомес, който се завръща в групата след поредната си контузия. 18-годишният Уил Райт също е включен в групата и е на пейката.

Оливер Гласнер e направил четири промени. Адам Уортън, Даичи Камада, Исмаила Сар и Жан-Филип Матета се завръщат.

От РБ Лайпциг посочиха как искан от Ливърпул може да струва 100 млн. евро

От РБ Лайпциг посочиха как искан от Ливърпул може да струва 100 млн. евро

Фарке: Ако искаш да си мениджър на Лийдс, трябва да разбираш този клуб

Лоша вест за Бразилия: Милитао пропуска Мондиала

Играчи на Бетис се чудят на оправданията на Арбелоа

Салиба: Тук съм от четири години и винаги сме завършвали втори, трябва да го променим

Как ще изглежда новият Милан и кои са мечтаните трансфери

ЦСКА 1:2 Левски, "сините" с обрат за три минути

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Хетафе - Барселона (съставите)

Стилиян Петров: Беше ни поставено, че аз имам по-голям шанс от Бербатов

Осем известни спортисти ще са част от новия парламент на България

