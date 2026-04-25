Ливърпул посреща неудобен съперник по пътя към топ 4

Битката в Премиър лийг за местата, даващи право на участие в Шампионската лига, навлиза в своята решителна фаза. Днес Ливърпул приема Кристъл Палас на „Анфийлд“ в мач, който обещава да бъде много повече от обикновен сблъсък между отбор от челото и такъв от средата на таблицата. За домакините победата е задължителна, за да останат в играта за топ 4, докато „орлите“ ще се опитат да продължат впечатляващата си серия срещу този съперник.

В момента Ливърпул заема 5-о място в класирането с актив от 55 точки след 33 изиграни мача. Тимът на Арне Слот изостава на три точки от Манчестър Юнайтед и Астън Вила, които делят третата позиция. Формата на „червените“ обаче е колеблива – в последните си пет мача във всички турнири те записаха две победи (срещу Евертън и Фулъм) и три загуби, включително болезнени поражения от Пари Сен Жермен в Шампионската лига и тежък удар от Манчестър Сити за ФА Къп (0:4).

От друга страна, Кристъл Палас се намира на 13-то място с 43 точки и мач по-малко. Тимът на Оливер Гласнер е в отлична серия от осем мача без загуба в първенството, като последното му гостуване завърши с нулево равенство срещу Уест Хам. „Орлите“ демонстрират стабилност и самочувствие, което ги прави изключително опасен гост.

Статистиката от последните срещи между двата отбора е стряскаща за феновете на мърсисайдци. В последните пет двубоя Кристъл Палас е записал три победи, едно равенство и само една загуба. Особено болезнено беше поражението на Ливърпул през октомври 2025 г. за Карабао Къп, когато Палас триумфира с 3:0 насред „Анфийлд“. По-рано през сезона „орлите“ спечелиха и в първенството с 2:1, а в началото на кампанията вдигнаха Къмюнити Шийлд след драматични дузпи.

Ливърпул вероятно ще заложи на своята традиционна формация 4-2-3-1, разчитайки на флуидност в атака и дълги подавания към фланговете, където Мохамед Салах и Коди Гакпо трябва да създават числено предимство. Салах остава голямата фигура със своите 7 гола през сезона, но фокусът ще падне и върху шведския национал Александър Исак, който се очаква да води атаката.

Кристъл Палас под ръководството на Гласнер използва 3-4-2-1, която осигурява ширина чрез халф-бековете Даниел Муньос и Тайрик Мичъл. Ключовият двубой на терена ще бъде между Вирджил ван Дайк и Жан-Филип Матета. Нападателят на Палас има 10 гола през сезона и физическото му присъствие ще бъде сериозен тест за защитата на домакините. Друга голяма заплаха е Исмаила Сар, който има 7 гола през кампанията и традиционно играе много силно срещу Ливърпул.

Арне Слот има сериозни главоболия с контузени играчи. Под въпрос до последно остава титулярният вратар Алисон Бекер, като се очаква Фреди Уудман да заеме мястото му под рамката. Аут са още Конър Брадли, Джовани Леони, Ватару Ендо и Юго Екитике. В състава обаче се завръща Джо Гомес, а Флориан Виртц ще бъде ключовата фигура в креативен план.

За гостите ще отсъстват наказаният Кристиан Бентеке и контузените Едуард Нкетия и Еван Гесон. Добрата новина за Оливер Гласнер е завръщането на Адам Уортън в средата на терена, който ще си партнира с Даичи Камада.

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот защити своята политика на ротации: „Трябва да управляваме състава си внимателно след тежките мачове в Европа. Вярвам в качеството на всеки един играч.“



В същото време неговият колега Оливер Гласнер прояви колегиалност, определяйки критиките към Слот като „неуважителни“ и подчертавайки, че Ливърпул остава един от най-силните отбори в света, независимо от моментните трудности.