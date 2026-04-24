Себ Ожие поведе атаката на Тойота в петъчната сутрин на Канарските острови

Деветкратният световен шампион Себастиен Ожие поведе атаката на Тойота в днешните сутрешни етапи на рали „Канарски острови“, пети кръг за сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC).

Ожие записа две етапни победи в два от трите предвидени етапа, които се проведоха. Първото минаване на „Техеда – Сан Матео“ беше анулирано, тъй като имаше над 100 паркирани коли на зрители на опасни локации и организаторите нямаха друг избор, освен да отменят третия етап на състезанието.

Seb scores another stage win in SS4 - this time by 4.2s over Elfyn - and leads by 5.9s over Sami on the way back to Las Palmas 🥇#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyIslasCanarias 🇮🇨 pic.twitter.com/XKGm7SpGuq — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) April 24, 2026

В общото класиране след четири от общо 18 етапа Ожие води с 5.9 секунди пред Сами Паяри, а зад двамата се движат другите трима пилотите на Тойота Елефин Еванс, Оливър Солберг и Такамото Кацута. Те изостават със съответно 6.0, 6.5 и 9.0 от Ожие, оформяйки пълната доминация на Тойота в челото на състезанието.

Първи извън лагера на японците се движи испанският ветеран Дани Сордо с Хюндай, който обаче изостава с цели 10.2 от лидера в световния шампионат Кацута. Неговите съотборници Адриен Фурмо и Тиери Нювил са седми и осми, а Джошуа Макърлийн от М-Спорт и лидерът в WRC2 Йоан Росел оформят челната десетка.

В битката в WRC2 състезаващият се с Ланча Росел успя да отвори аванс от 10.4 пред своя по-малък брат Лео (Ситроен), а тройката с пасив от 10.8 оформя представителят на домакините Алехандро Качон (Тойота). Емил Линдхолм (Шкода) е четвърти, а петицата допълва българският състезател Николай Грязин, който изостава с 15.0 от своя съотборник в Ланча.

До края на първия пълен състезателен ден на рали „Канарски острови“ са предвидени още четири етап, които ще стартират съответно в 17:01, 17:59, 19:52 и 22:25 часа българско време.

