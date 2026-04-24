Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  • 24 апр 2026 | 14:32
  • 485
  • 0
Себ Ожие поведе атаката на Тойота в петъчната сутрин на Канарските острови

Деветкратният световен шампион Себастиен Ожие поведе атаката на Тойота в днешните сутрешни етапи на рали „Канарски острови“, пети кръг за сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC).

Ожие записа две етапни победи в два от трите предвидени етапа, които се проведоха. Първото минаване на „Техеда – Сан Матео“ беше анулирано, тъй като имаше над 100 паркирани коли на зрители на опасни локации и организаторите нямаха друг избор, освен да отменят третия етап на състезанието.

В общото класиране след четири от общо 18 етапа Ожие води с 5.9 секунди пред Сами Паяри, а зад двамата се движат другите трима пилотите на Тойота Елефин Еванс, Оливър Солберг и Такамото Кацута. Те изостават със съответно 6.0, 6.5 и 9.0 от Ожие, оформяйки пълната доминация на Тойота в челото на състезанието.

Първи извън лагера на японците се движи испанският ветеран Дани Сордо с Хюндай, който обаче изостава с цели 10.2 от лидера в световния шампионат Кацута. Неговите съотборници Адриен Фурмо и Тиери Нювил са седми и осми, а Джошуа Макърлийн от М-Спорт и лидерът в WRC2 Йоан Росел оформят челната десетка.

В битката в WRC2 състезаващият се с Ланча Росел успя да отвори аванс от 10.4 пред своя по-малък брат Лео (Ситроен), а тройката с пасив от 10.8 оформя представителят на домакините Алехандро Качон (Тойота). Емил Линдхолм (Шкода) е четвърти, а петицата допълва българският състезател Николай Грязин, който изостава с 15.0 от своя съотборник в Ланча.

До края на първия пълен състезателен ден на рали „Канарски острови“ са предвидени още четири етап, които ще стартират съответно в 17:01, 17:59, 19:52 и 22:25 часа българско време.

Снимки: TOYOTA GAZOO Racing WRT

Следвай ни:

Формула 1 потвърди официално завръщането на Гран При на Турция

  • 24 апр 2026 | 15:27
  • 1330
  • 0
  • 24 апр 2026 | 15:10
  • 270
  • 0
  • 24 апр 2026 | 14:57
  • 179
  • 0
  • 24 апр 2026 | 14:24
  • 199
  • 0
  • 24 апр 2026 | 14:06
  • 1805
  • 0
  • 24 апр 2026 | 13:50
  • 5014
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

  • 24 апр 2026 | 15:20
  • 18732
  • 62
  • 24 апр 2026 | 15:40
  • 8619
  • 5
  • 24 апр 2026 | 15:50
  • 20818
  • 52
  • 24 апр 2026 | 15:37
  • 5381
  • 5
  • 24 апр 2026 | 16:03
  • 21244
  • 5
  • 24 апр 2026 | 13:46
  • 11161
  • 3