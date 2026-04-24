Себастиен Ожие се откъсна в челото на рали „Канарски острови“, пети кръг за сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC), в края на същинските петъчни етапи на надпреварата.

Деветкратният световен шампион води с 8.6 секунди пред своя съотборник в Тойота Оливър Солберг преди второто минаване на суперспециалната отсечка на стадиона в Гран Канария, която е предвидена за 22:25 часа българско време тази вечер. Солберг беше единственият пилот, който успя да открадне етапна победа от Ожие днес, след като беше най-бърз в първия етап след обедния сервиз. След това обаче Ожие даде две поредни най-добри времена, за да увеличи своя аванс в челото.

Трети в надпреварата се движи Елфин Еванс, който изостава с 15.4 от Ожие. Уелсецът се движеше четвърти преди финалния същински етап за деня, но в него успя да прескочи Сами Паяри, който в момента е четвърти с пасив от 1.3 спрямо Еванс. Петицата оформя лидерът в световния шампионат Такамото Кацута, който изобщо не беше доволен от поведението на своя автомобил и съответно натрупа изоставане от 30.5 спрямо Ожие.

Испанският ветеран Дани Сордо продължава да се движи на шестата позиция и да е лидер на пилотите извън лагера на Тойота. Представителят на домакините изостава с 20.8 от Кацута и води с 3.9 пред своя съотборник в Хюндай Адриен Фурмо, а третият пилот на корейската марка Тиери Нювил е осми с пасив от 8.2 спрямо Фурмо.

Топ 10 в класирането оформят двамата съотборници в М-Спорт Джошуа Макърлийн и Джон Армстронг. Двамата се движат на съответно 1:37.6 и 1:49.3 зад лидера Ожие и ще се надяват на проблеми за пилотите пред тях, за да напреднат.

Утрешният втори пълен състезателен ден на рали „Канарски острови“ предвижда общо 112.22 състезателни километра, които ще бъдат разделени в шест етапа. Денят ще стартира в 10:20 часа българско време, а последният етап, второто минаване на най-дългата отсечка на надпреварата, която е с дължина от 28.90 километра, е предвиден за 19:21 часа.