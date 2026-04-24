Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Себастиен Ожие се откъсна в челото на рали "Канарски острови"

  • 24 апр 2026 | 20:40
  • 563
  • 0

Себастиен Ожие се откъсна в челото на рали „Канарски острови“, пети кръг за сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC), в края на същинските петъчни етапи на надпреварата.

Деветкратният световен шампион води с 8.6 секунди пред своя съотборник в Тойота Оливър Солберг преди второто минаване на суперспециалната отсечка на стадиона в Гран Канария, която е предвидена за 22:25 часа българско време тази вечер. Солберг беше единственият пилот, който успя да открадне етапна победа от Ожие днес, след като беше най-бърз в първия етап след обедния сервиз. След това обаче Ожие даде две поредни най-добри времена, за да увеличи своя аванс в челото.

Трети в надпреварата се движи Елфин Еванс, който изостава с 15.4 от Ожие. Уелсецът се движеше четвърти преди финалния същински етап за деня, но в него успя да прескочи Сами Паяри, който в момента е четвърти с пасив от 1.3 спрямо Еванс. Петицата оформя лидерът в световния шампионат Такамото Кацута, който изобщо не беше доволен от поведението на своя автомобил и съответно натрупа изоставане от 30.5 спрямо Ожие.

Испанският ветеран Дани Сордо продължава да се движи на шестата позиция и да е лидер на пилотите извън лагера на Тойота. Представителят на домакините изостава с 20.8 от Кацута и води с 3.9 пред своя съотборник в Хюндай Адриен Фурмо, а третият пилот на корейската марка Тиери Нювил е осми с пасив от 8.2 спрямо Фурмо.

Топ 10 в класирането оформят двамата съотборници в М-Спорт Джошуа Макърлийн и Джон Армстронг. Двамата се движат на съответно 1:37.6 и 1:49.3 зад лидера Ожие и ще се надяват на проблеми за пилотите пред тях, за да напреднат.

Утрешният втори пълен състезателен ден на рали „Канарски острови“ предвижда общо 112.22 състезателни километра, които ще бъдат разделени в шест етапа. Денят ще стартира в 10:20 часа българско време, а последният етап, второто минаване на най-дългата отсечка на надпреварата, която е с дължина от 28.90 километра, е предвиден за 19:21 часа.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Формула 1 потвърди официално завръщането на Гран При на Турция

  • 24 апр 2026 | 15:27
  • 8982
  • 1
Трикратен победител в Льо Ман е новият състезателен директор на Ауди

  • 24 апр 2026 | 15:10
  • 918
  • 0
Жоан Мир: Заслужавам да остана заводски пилот на Хонда

  • 24 апр 2026 | 14:57
  • 399
  • 0
Себ Ожие поведе атаката на Тойота в петъчната сутрин на Канарските острови

  • 24 апр 2026 | 14:32
  • 981
  • 0
Априлия започва тестовете на 850-кубиковия си мотор идната седмица

  • 24 апр 2026 | 14:24
  • 328
  • 0
И Ред Бул изпробва обръщащо се задно крило

  • 24 апр 2026 | 14:06
  • 3210
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

  • 24 апр 2026 | 15:20
  • 57260
  • 330
Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

  • 24 апр 2026 | 15:40
  • 57650
  • 105
Карлос Насар отново е златен!

  • 24 апр 2026 | 16:48
  • 83351
  • 72
Спартак (Варна) 1:1Берое, директен червен картон за домакините още в 4-тата минута,

  • 24 апр 2026 | 19:52
  • 8390
  • 19
Съставите на Бетис и Реал Мадрид

  • 24 апр 2026 | 20:53
  • 841
  • 0
Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

  • 24 апр 2026 | 15:37
  • 35539
  • 88