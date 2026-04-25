Осем известни спортисти ще са част от новия парламент на България

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви имената на избраните на 19 април 240 народни представители в 52-рия парламент на България.

7 от тях са избрани за депутати от „Прогресивна България“, а един от ПП-ДБ.

Бившият баскетболен национал Калоян Тошков Иванов (40 години) бе избран от 3 МИР - Варна като трети в листата на ПП-ДБ.

Олимпийската шампионка по карате от Токио 2020 Ивет Иванова Горанова (26 години) е първа в листата на „Прогресивна България“ в 11 МИР - Ловеч.

Бившият капитан на националния отбор на България по волейбол Владимир Милчев Николов (48 години) е първи в листата на „Прогресивна България“ в 16 МИР - Пловдив град.

Участникът на 6 Олимпийски игри и носител на 4 олимпийски медала, 4 кратен световен и европейски шампион по спортна гимнастика Йордан Йовчев Йовчев (53 години) е втори в 17 МИР - Пловдив област в листата на „Прогресивна България“.

Основателят и президент на баскетболния отбор Тони 7 (Сливен) Ивайло Христов Христов - Жиро (53 години) е трети в листата на „Прогресивна България“ в 21 МИР - Сливен.

Световният шампион в плувния маратон на 25 км от Шанхай 2011 година Петър Райчев Стойчев (49 години) е първи в листата на „Прогресивна България“ в 22 МИР – Смолян.

Световноизвестен цирков акробат и еквилибрист Енчо Ангелов Керязов (52 години) и заместник-кмет на Ямбол от 2019 година е първи в листата на „Прогресивна България“ в 31 МИР – Ямбол.

Втори в листата на „Прогресивна България“ в 31 МИР – Ямбол е бившият баскетболист на БК Ямбол Стоян Петков Петков (41 години), който също е заместник-кмет на Ямбол.

Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

До скоро се смяташе, че Владо Николов е фаворит за бъдещ министър на младежка и спорта, но през последните дни изключително много се спряга името на Енчо Керязов.