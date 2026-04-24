Повреда дръпна Николай Грязин назад на Канарските острови

Българският пилот Николай Грязин се движи на седмата позиция в WRC2 края на същинските етапи от първия пълен състезателен ден на рали „Канарски острови“, пети кръг за сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC).

Състезателят на Ланча нямаше шанс да разгърне своя потенциал в следобедните етапи, в които той беше сполетян от проблеми с окачването на неговия автомобил. Така той изостана до седмото място с пасив от 51.3 секунди спрямо съотборника му Йоан Росел, който води.

Втори на 20.5 зад французина се движи представителят на домакините Алехандро Качон (Тойота), а тройката с пасив от 26.2 оформя по-малкият от братята Росел – Лео, който се състезава със Ситроен. Ерик Камий (Шкода), Роберто Дапра (Шкода) и Ян Солан (Шкода) са четвърти, пети и шести, като Соланс води със само 0.3 пред Грязин.

До края на днешния ден остава още един етап – второто минаване на суперспециалната отсечка на стадиона в Гран Канария, което е предвидено за 22:25 часа българско време. Утрешният втори пълен състезателен ден на рали „Канарски острови“ предвижда общо 112.22 състезателни километра, които ще бъдат разделени в шест етапа. Денят ще стартира в 10:20 часа, а последният етап, второто минаване на най-дългата отсечка на надпреварата, която е с дължина от 28.90 километра, е предвиден за 19:21 часа.

Снимки: Imago