Как ще изглежда новият Милан и кои са мечтаните трансфери

Честите срещи между изпълнителния директор Фурлани, спортния директор Таре и треньора Алегри за планиране на бъдещето поставиха началото на изграждането на Милан за сезон 2026/27. Така започва анализ на "Гадзета дело спорт" за ситуацията в "черно-червения" клуб.

"Големите ходове ще започнат, когато класирането за следващата Шампионска лига стане официално: в Миланело и на улица „Алдо Роси“ никой не приема място в топ 4 като нещо вече гарантирано. Затова вниманието е насочено към неделния вечерен мач с Ювентус, а след това и към последните четири кръга.

Успоредно с това обаче работата по целите продължава и „росонерите“ вече подготвят почвата. Как? Като проучват възможностите. В тази връзка важни са получените сигнали и готовността за трансфер в Милано от страна на Александър Сьорлот, който в момента е основният кандидат да стане "шампионският" централен нападател на новия Милан, както и на Леон Горетцка, халфът, който трябва да направи полузащитата на следващия сезон по-силна и по-пълноценна.

И за двамата обаче още не е време за прекален оптимизъм по различни причини, както практически, така и формални:

1) за Сьорлот трябва да се постигне договорка с Атлетико Мадрид за трансферната сума, а през следващата седмица клубът има полуфинал в Шампионската лига и в момента „дюшекчиите“ мислят за съвсем други неща, а не за продажбата на своя нападател;

2) за Горетцка, който от 30 юни ще бъде свободен агент, е нужно да не се оказва прекалено голям натиск върху самия играч, който вече е дал ясен знак за желанието си да се премести в Милано, нито да се смущава Байерн Мюнхен, който също като Атлетико е ангажиран с полуфиналите в Шампионската лига.

Ситуацията около норвежеца е ясна: в началото на сезона той беше трети избор за ролята на централен нападател в схемата 4-4-1-1 след Хулиан Алварес и Антоан Гризман. С напредването на сезона си спечели повече пространство с честите си голове, но от 48 мача „само“ 24 са били като титуляр.

Това е ясен знак: той няма идеалните характеристики за футбола на Симеоне, който ще реши бъдещето си в края на сезона, но в момента изглежда по-скоро вътре, отколкото извън проекта на Атлетико. А ако Чоло остане на пейката, в предни позиции може да останат само Алварес, който въпреки интереса от европейски грандове се смята за твърд титуляр, и Адемола Луукман, пристигнал през януари от Аталанта. Гризман пък е насочен към МЛС.

А Сьорлот има намерение да поиска трансфер. Именно затова Милан се придвижи напред, като получи съгласието на викинга за преминаване в Серия А, и в подходящия момент ще започне преговори с клуба от Мадрид за откупуването на правата му.

Исканията на Атлетико трябва да бъдат чути и могат да наклонят сделката в едната или другата посока. Милан не е готов да харчи безразсъдно за централен нападател, който през декември ще навърши 31 години и за когото през 2024 година бяха платени 32 милиона евро.

Двадесет милиона плюс бонуси може да бъде началната оферта, защото клубът на Кардинале иска да си остави възможност леко да повиши сумата, но не прекалено. Всичко това за предпочитане преди Световното клубно първенство, защото ако Александър се представи силно отвъд Океана, броят на кандидатите за него може опасно да се увеличи.

Затова имената на Николас Джаксън и Душан Влахович трябва да се държат под око и може да бъдат допълнени от други профили, които да излязат на преден план с напредването на трансферния прозорец. Едно е сигурно: Сьорлот се чувства готов за приключение в Италия, и по-специално в Милан, където би бил титуляр и водеща фигура.

Нещо, което не му се случва в Мадрид. Той би бил четвъртият норвежец в историята на клуба след Пер Бредесен, Щайнар Нилсен и Йенс Петер Хауге.

След това идва ред и на Горецка, чиито агенти са засилили контактите си с клуба и през последните дни. Той може би вече няма динамиката отпреди няколко години, когато беше смъртоносен с включванията си от дълбочина, но притежава качество за Шампионската лига и опит, които ще бъдат много полезни през следващия сезон.

За него е подготвен договор за три години плюс опция за още един сезон. Леон е дал зелена светлина, но е помолил Милан първо да му позволи да завърши сезона. Възможно ли е през следващите седмици да получи по-добра оферта?

Не бива да се изключва, защото кандидатите за германеца са много и именно затова в Casa Milan, макар да запазват оптимизъм, не смятат сделката за приключена. Усещането обаче е, че са направени правилните стъпки, и защото самият Алегри е настоявал за привличането на футболиста, а привлекателността на треньор като Макс е била важна, за да насочи Горецка към Серия А.

Играчът иска да изясни бъдещето си преди да замине за Световното първенство, тоест след края на Бундеслигата или след финала на Шампионската лига, ако отборът на Компани стигне до него, но преди лагера на Германия на Нагелсман. Новият Милан започва да придобива очертания. Още по-добре ще е, ако го направи бързо, за да изпревари конкуренцията", приключва анализът на "Гадзета".

