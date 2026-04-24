Милан добави Игор Тиаго към списъка си с желани нападатели

Ръководството на Милан продължава да умува кого да привлече за нов нападател през летния трансферен прозорец след разочароващото представяне на атакуващите играчи през този сезон. Според “Кориере дело спорт” най-новото име в списъка на клуба е голмайсторът на Брентфорд Игор Тиаго.

Новоизлюпеният бразилски национал прави сензационна кампания, като със своите 21 попадения в 33 шампионатни срещи е втори в класацията на реализаторите в Премиър лийг, изоставайки само от Ерлинг Холанд, който е с 24 гола в 32 мача. Така бившата звезда на Лудогорец е сред набелязаните от “росонерите” нападатели, заедно с имена като Александър Сьорлот от Атлетико Мадрид, Серу Гираси от Борусия (Дортмунд) и Гонсало Рамош от Пари Сен Жермен. За сметка на това, вариантите с Роберт Левандовски и Душан Влахович, чиито договори съответно с Барселона и Ювентус изтичат, са трудно постижими заради исканите от тях заплати, докато откупната клауза на Мойс Кийн от Фиорентина е доста висока.

📑 @Antonello_Gioia in @CorSport this morning: New name on the radar: Igor Thiago. The Brentford FC striker has impressed in the Premier League and is attracting interest. Powerful, clinical, and ready for the next step. pic.twitter.com/d7RkmnOwb5 — Milan Posts (@MilanPosts) April 24, 2026

Привличането на 24-годишния Тиаго обаче също не изглежда като лесна задача, тъй като Брентфорд плати за него 33 млн. евро на Брюж през лятото на 2023-та, а също така наскоро той преподписа с клуба до 2031-ва.

