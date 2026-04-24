  Милан добави Игор Тиаго към списъка си с желани нападатели

Милан добави Игор Тиаго към списъка си с желани нападатели

  • 24 апр 2026 | 18:43
Ръководството на Милан продължава да умува кого да привлече за нов нападател през летния трансферен прозорец след разочароващото представяне на атакуващите играчи през този сезон. Според “Кориере дело спорт” най-новото име в списъка на клуба е голмайсторът на Брентфорд Игор Тиаго.

Новоизлюпеният бразилски национал прави сензационна кампания, като със своите 21 попадения в 33 шампионатни срещи е втори в класацията на реализаторите в Премиър лийг, изоставайки само от Ерлинг Холанд, който е с 24 гола в 32 мача. Така бившата звезда на Лудогорец е сред набелязаните от “росонерите” нападатели, заедно с имена като Александър Сьорлот от Атлетико Мадрид, Серу Гираси от Борусия (Дортмунд) и Гонсало Рамош от Пари Сен Жермен. За сметка на това, вариантите с Роберт Левандовски и Душан Влахович, чиито договори съответно с Барселона и Ювентус изтичат, са трудно постижими заради исканите от тях заплати, докато откупната клауза на Мойс Кийн от Фиорентина е доста висока.

Привличането на 24-годишния Тиаго обаче също не изглежда като лесна задача, тъй като Брентфорд плати за него 33 млн. евро на Брюж през лятото на 2023-та, а също така наскоро той преподписа с клуба до 2031-ва.

Снимки: Gettyimages

