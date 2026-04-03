Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Симеоне за настроението в Атлетико, Барселона и новия расистки скандал в Испания

Симеоне за настроението в Атлетико, Барселона и новия расистки скандал в Испания

  • 3 апр 2026 | 15:00
  • 1687
  • 15

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне говори преди първия от трите оставащи сблъсъка с Барселона на неговия тим, като утре двата тима се срещат в Ла Лига на "Метрополитано", а през следващата седмица ще играят един срещу друг и в Шампионската лига.

Тествай футболната си интуиция: Атлетико Мадрид – Барселона и награда 65" 4K телевизор
Тествай футболната си интуиция: Атлетико Мадрид – Барселона и награда 65" 4K телевизор

„Със същия ентусиазъм сме, с който работим през целия сезон. Започнахме предсезонната подготовка с надеждата да бъдем точно в тази позиция в този момент.

"Най-голямата заплаха от Барселона? Техните футболисти. Те са много добри. Футболът зависи от футболистите, повече отколкото от треньорите. Барселона играе по определен начин от идването на техния треньор – с високо изнесена защита и офанзивно позициониране, за да могат да атакуват след спечелени единоборства. Ние, с нашите характеристики, както през последните 14 години, ще се опитаме да им се противопоставим", започна Симеоне.

Аржентинецът продължи с новините около отбора: "Всички контузени се възстановяват по най-добрия начин. Ян Облак ще тренира с групата в понеделник. Родриго Мендоса също ще се присъедини към отбора в понеделник. Пабло Бариос е много добре. А Марк Пубий работи усилено, за да ни помогне, когато му дойде времето.“

Накрая Симеоне говори и за расизма в Испания и антимюсюлманските скандирания на някои фенове по време на приятелския мач с Египет: "Това е социален проблем, не само в Испания, Аржентина или Бразилия. Става въпрос за изгубеното уважение. Уважението, което имахме към бащата, учителя, треньора, полицията... това е нещо, което се изгуби. Трябва да работим със съзнанието, че с вяра и упование в Бог нещата могат да се подобрят.“

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Равенство между новаците в Лига 1

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Метц и Нант не си вкараха

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

