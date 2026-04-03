Симеоне за настроението в Атлетико, Барселона и новия расистки скандал в Испания

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне говори преди първия от трите оставащи сблъсъка с Барселона на неговия тим, като утре двата тима се срещат в Ла Лига на "Метрополитано", а през следващата седмица ще играят един срещу друг и в Шампионската лига.

„Със същия ентусиазъм сме, с който работим през целия сезон. Започнахме предсезонната подготовка с надеждата да бъдем точно в тази позиция в този момент.

🔝 Simeone: "El mayor peligro del Barça, todos sus futbolistas" pic.twitter.com/72NmP0tTBy — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 3, 2026

"Най-голямата заплаха от Барселона? Техните футболисти. Те са много добри. Футболът зависи от футболистите, повече отколкото от треньорите. Барселона играе по определен начин от идването на техния треньор – с високо изнесена защита и офанзивно позициониране, за да могат да атакуват след спечелени единоборства. Ние, с нашите характеристики, както през последните 14 години, ще се опитаме да им се противопоставим", започна Симеоне.

Аржентинецът продължи с новините около отбора: "Всички контузени се възстановяват по най-добрия начин. Ян Облак ще тренира с групата в понеделник. Родриго Мендоса също ще се присъедини към отбора в понеделник. Пабло Бариос е много добре. А Марк Пубий работи усилено, за да ни помогне, когато му дойде времето.“

🚨🇦🇷 Diego Simeone: “Islamophobic and racial chants against Lamine Yamal the other day? It’s a social problem, not just in Spain, Argentina, or Brazil. It’s about the respect that has been lost. The respect we had for a father, a teacher, a coach, the police… that’s something… pic.twitter.com/I013U1vIrb — Atletico Universe (@atletiuniverse) April 3, 2026

Накрая Симеоне говори и за расизма в Испания и антимюсюлманските скандирания на някои фенове по време на приятелския мач с Египет: "Това е социален проблем, не само в Испания, Аржентина или Бразилия. Става въпрос за изгубеното уважение. Уважението, което имахме към бащата, учителя, треньора, полицията... това е нещо, което се изгуби. Трябва да работим със съзнанието, че с вяра и упование в Бог нещата могат да се подобрят.“

Следвай ни:

Снимки: Imago