Барселона няма да подцени коравия Хетафе

Лидерът Барселона гостува на Хетафе на „Колисеум Алфонсо Перес“ в една от най-интригуващите срещи в 32-рия кръг на испанската Ла Лига. Каталунците влизат в мача с комфортна преднина от 9 точки пред Реал Мадрид, докато домакините от Хетафе заемат престижното 6-о място и мечтаят за участие в европейските клубни турнири през следващия сезон.

Барселона доминира в първенството с 82 точки след 32 изиграни мача, записвайки впечатляващите 27 победи. Тимът на Ханзи Флик притежава най-добрата атака в лигата с 85 отбелязани гола. Хетафе се намира в отлична позиция за атака на Лига на конференциите с 44 точки, като се конкурира пряко със Селта и Реал Сосиедад.

Формата на домакините е стабилна – те спечелиха три от последните си пет мача, включително ценен успех с 1:0 над Реал Сосиедад в миналия кръг. Барселона също е в победна серия, като в последната си среща надделя над Селта с 1:0, а преди това разгроми градския си съперник Еспаньол с 4:1.

И двамата треньори са изправени пред кадрови проблеми. За Барселона големият удар е отсъствието на Ламин Ямал, който е аут до края на сезона заради контузия в подколянното сухожилие. Рафиня също пропуска срещата поради травма в бедрото, а защитникът Ерик Гарсия е наказан. Под въпрос остават Жоао Кансело и Марк Бернал.

В лагера на Хетафе най-сериозната липса е на топ нападателя Борха Майорал, който лекува травма в коляното. Хуанми също е в лазарета, а бранителят Саид Ромеро ще изтърпи наказание.

Пепе Бордалас вероятно ще заложи на изпитаната формация 3-2-3-2, която осигурява изключителна дефанзивна плътност. Ключова фигура в тази схема е Мауро Арамбари, който е двигателят на тима в центъра на терена. Хетафе се слави с агресивния си стил, като статистиката показва цели 491 извършени нарушения през сезона – най-много в лигата.

Акцентът в тактиката на Барса ще бъде върху контрола на топката и бързите преходи. При отсъствието на Ямал и Рафиня, Феран Торес ще поеме основната отговорност в атака. Торес вече има 14 гола през кампанията и ще води здрава битка с централния защитник на домакините Абделкадир Абкар.

Друг ключов сблъсък ще бъде в средата на терена между Педри и Мауро Арамбари. Креативността на испанския национал ще бъде подложена на сериозен тест от физическата игра на уругваеца.

Въпреки че Барселона спечели последната среща между двата тима с 3:0 през септември 2025 г., гостуванията на „Колисеум Алфонсо Перес“ винаги са били кошмар за каталунците. Последните две визити на Барса в предградието на Мадрид завършиха при резултати 1:1 и 0:0, което подчертава способността на Хетафе да неутрализира звездите на „блаугранас“ у дома.

Ханзи Флик похвали защитната игра на Хетафе, отбелязвайки, че те са вторият най-добър отбор в дефанзивен план в последните 10 мача. „Няма да е лесно, въпреки преднината ни. Ключът е да запазим нашия ритъм“, сподели германецът.



Пепе Бордалас от своя страна призова своя тим за пълна концентрация: „Трябва да се фокусираме върху нашето представяне. Барселона е велик отбор, но ние знаем как да им противодействаме на нашия стадион“.