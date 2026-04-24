Йоана Константинова се класира за финала на двойки в Монастир

Йоана Константинова се класира за финала на двойки на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 000 долара.

18-годишната българка и Ада Кумру (Турция) победиха в изключително драматичен полуфинал италианките Франческа Гандолфи и Джиневра Монтебруно с 3:6, 7:5, 10-8. Срещата продължи час и 49 минути.

Константинова и Кумру загубиха първите три гейма в първия сет, в който отстъпиха с 3:6. Българката и туркинята изостанаха с 0:4 във втората част, направиха обрат до 5:4, а след нов пробив в 12-ия гейм изравниха резултата в сетовете след 7:5.

В шампионския тайбрек Константинова и Кумру допуснаха пасив от 0:4, но отново не се предадоха, обърнаха резултата до 9:7 и от втория си мачбол стигнаха до победата.

В спор за титлата утре двете ще играят срещу вторите поставени Мари Вийе (Франция) и Аня Вилдгрубер (Германия).

Йоана Константинова има една спечелена титла на двойки от турнири на ITF за жени, като това стана през февруари тази година на друг турнир в Монастир.

По-рано днес друга българка Ива Иванова достигна до полуфиналите на сингъл в Монастир.