Време е за последните битки от редовния сезон на Sesame НБЛ

  • 25 апр 2026 | 07:20
Пет срещи ще се играят днес от 33-ия последен кръг на редовния сезон Sesame НБЛ.

В 17:00 часа последният в класирането Шумен посреща в зала "Младост" състава на Черно море Тича. Варненци математически вече са си гарантирали третото място за редовния сезон.

ШУМЕН - ЧЕРНО МОРЕ ТИЧА - СТАТИСТИКА

В 19:15 ще се изиграят останалите срещи.

В двубой на дъното на класирането Академик Бултекс 99 приема Левски в зала "Сила".

АКАДЕМИК - ЛЕВСКИ - СТАТИСТИКА

Вторият в класирането Балкан все още има теоретичен шанс да завърши на върха в редовния сезон. Играчите на Йован Попович се изправят в "Арена Ботевград" срещу състава на Ботев Враца.

БАЛКАН - БОТЕВ ВРАЦА - СТАТИСТИКА

Преследващият възможно най-предно класиране Миньор 2015 ще гостува в Димитровград на осигурилия си четвъртото място Локомотив Пловдив.

Локомотив Пловдив - Миньор 2015 - СТАТИСТИКА

По същото време е най-интересният двубой за деня, в който водачът в подреждането Рилски спортист приема Спартак Плевен в "Арена СамЕлион" в Самоков с целта да си осигури домакинско предимство за тазгодишните плейофи в Sesame НБЛ.

РИЛСКИ СПОРТИСТ - СПАРТАК ПЛЕВЕН - СТАТИСТИКА

