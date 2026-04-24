Румънка измъчи Рибакина, Гоф с категорична победа

Поставените под номер 2 и номер 3 в схемата на турнира WТА 1000 в Мадрид Елена Рибакина и Коко Гоф се класираха за третия кръг на надпреварата.

Шампионката от Откритото първенство на Австралия Рибакина имаше неочаквано трудна задача срещу румънката Елена Габриела Русе, но успя да се справи след 4:6, 6:3, 7:5. Казахстанката губеше с 1:3 в решителния трети сет, но показа страхотна устойчивост и обърна срещата, за да запише девети успех в последните си десет мача.

В следващия кръг Рибакина ще играе с олимпийската Цинвън Чжън, която елиминира друга бивша шампионка от Откритото първенство на Австралия - София Кенин, след 1:6, 6:3, 6:3.

Доста по-малко проблеми имаше Гоф, която надделя с 6:3, 6:0 над Леолия Жанжан. Мачът започна с размяна на пробиви, но при резултат 3:3 американката спечели за трети път подаването на французойката. Това се оказа и повратният момент в мача, тъй като до края му Гоф не загуби нито един гейм още.

Следващата съперничка на Гоф ще бъде румънката Сораня Кърстя, която победи с 6:2, 7:6(5) 18-годишната италианка Тира Катерина Грант.

В други мачове от втория кръг бившата номер 1 в света Каролина Плишкова от Чехия спечели с 6:4, 7:6(6) срещу Мария Сакари от Гърция и ще играе с Елизе Мертенс. Белгийката бе безкомпромисна срещу Александра Еала от Филипините и я надигра с 6:2, 6:1.

Украинката Марта Костюк пък спечели с 6:1, 6:3 срещу Юлия Путинцева от Казахстан.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages