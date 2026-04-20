Джокович не играе, но доближава рекорди на Федерер

Най-новата ATP ранглиста ни носи потвърждение за смяната на поколенията, която вече е в пълен ход. На върха на тенис кервана, Яник Синер продължава своето суверенно управление. 24-годишният италианец твърдо държи първа позиция с впечатляващите 13 350 точки, показвайки постоянство, каквото рядко се вижда.



Въпреки това, зад гърба си той усеща дъха на най-големия си съперник, Карлос Алкарас. Младият испанец заема второ място с 12 960 точки, и макар да отбеляза лек спад от 280 пункта, разликата между водещата двойка е такава, че през следващите седмици ни очаква безмилостна битка за трона.

Далеч зад тях, на третото стъпало на почетната стълбичка, се намира Александър Зверев. Германецът в момента има 5 255 точки, но е забележимо, че пропастта между водещата двойка и останалия свят се е задълбочила. Зверев загуби 300 точки в последната си среща, което допълнително затруднява опита му да застраши водещия тандем, но позицията му номер три засега не е сериозно застрашена.

Най-успешният тенисист на всички времена, Новак Джокович, в момента е на четвърта позиция с 4 710 точки. Въпреки че Новак вече не гони рекорди по брой седмици на върха, появата му в Топ 5 на 38 години все още предизвиква страхопочитание сред по-младите му колеги. Джокович е изиграл най-малко мачове в първите десет (само 17), което ясно показва стратегията му да се фокусира изключително върху най-големите трофеи.

Средата на Топ 10 листата носи интересни имена и голяма плътност на точките. На пето място е стабилният Феликс Оже-Алиасим (4 100), докато опасно го е доближил американецът Бен Шелтън. Младият Шелтън е един от най-големите печеливши тази седмица, тъй като благодарение на скок от 170 точки достигна до цифрата от 4 070, с което сериозно изтъкна кандидатурата си за самия връх.

Настъпи и ротация сред играчите, които затварят елитното общество. Тейлър Фриц напредна с една позиция и сега е седми в света, докато Алекс де Минор се смъкна на осмо място след загуба на 50 точки. Италианският тенис има още един представител във върха – Лоренцо Музети е девети след солиден скок от 90 точки, докато Топ 10 листата се затваря от опитния Даниил Медведев, който ще трябва да подобри формата си, за да запази мястото си сред най-добрите, като се има предвид, че през следващия период му "отпадат" цели 200 точки.

Новак Джокович, който наближава своята 39-а година, продължава да трупа рекорди, свързани с невероятната си дълговечност.

През 2026 година, бившият световен номер едно започна своя 20-ти професионален сезон в кариерата си, който беше белязан от финал на Откритото първенство на Австралия. Оттогава Джокович участва само в Индиън Уелс, където беше елиминиран на осминафиналите от Джак Дрейпър.

Докато чака своя дебют на клей, белградчанинът отмени участието си на "Мастърс" в Мадрид (от 22 април до 3 май).

И докато чака завръщането си на кортовете, Новак Джокович продължава да пише история. Сърбинът още миналата седмица счупи нов рекорд, който преди това държеше Роджър Федерер, като стана играчът с най-много прекарани седмици в ATP Топ 5 (861).

И тук може би не е краят: ако успее да остане в първите десет още 29 седмици, Джокович би могъл да надмине Федерер и в тази категория. Sърбинът също така държи рекордите по брой седмици като световен номер 1 (428), както и в Топ 2 (599), Топ 3 (764) и Топ 4 (824).

Снимки: Imago