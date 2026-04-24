Яник Синер преодоля трудно втория кръг в Мадрид, Шелтън отпадна

Водачът в световната ранглиста по тенис Яник Синер започна с трудна победа участието си на турнира от сериите "Мастърс" 1000 в Мадрид. В среща от втория кръг поставеният под номер 1 в схемата италианец се наложи с 6:7(6), 6:1, 6:4 над французина Бенжамен Бонзи.

В първия сет Синер пропусна пет възможности да реализира пробив и в крайна сметка предаде тайбрека на френския квалификант след 8:6 точки.

Скоро обаче италианецът показа обичайната си доминираща игра и във втория сет даде само гейм на Бонзи, за да изравни резултата. В решителната трета част Синер реализира пробив за 3:2 гейма, който до голяма степен предреши изхода на мача.

В третия кръг Синер ще има за съперник друг квалификант - Елмер Мьолер. Датчанинът водеше със 7:5, 3:3 срещу Гейбриъл Диало, когато канадецът се отказа заради контузия.

Към третия кръг продължава и втората ракета на Италия Лоренцо Музети. Шестият в схемата се справи с 6:4, 7:6(4) с поляка Хуберт Хуркач.

Музети взе солиден аванс от 4:1 гейма в началото на мача и без големи колебания затвори първия сет.

Във втората част игровото предимство бе за Хуркач, който заигра много по-агресивно. Полякът обаче изпусна четири възможности за пробив, включително и два сетбола при 6:5 гейма. В тайбрека Музети показа по-голяма концентрация във важните моменти и го спечели със 7:4 точки.

Следващият съперник на италианеца ще бъде Талон Грийкспор от Нидерландия, който елиминира Дамир Джумхур от Босна и Херцеговина след 6:3, 6:4.

Изненада на деня бе отпадането на американеца Бен Шелтън, който отстъпи след повече от три часа игра пред хърватския квалификант Дино Призмич 4:6, 7:6(4), 6:7(5). В следващия кръг Призмич ще играе с аржентинеца Томас Мартин Етчевери, който се справи с австриеца Себастиан Офнер с 6:4, 6:4.

Снимки: Gettyimages