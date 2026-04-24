  • 24 апр 2026 | 19:24
  • 84
  • 0
Триумф за Антъни Генов в Анже

Антъни Генов триумфира с титлата на двойки на турнира на клей в Анже (Франция) с награден фонд 30 000 долара.

24-годишният българин и Фин Бас (Великобритания), поставени под номер 1 в схемата, победиха на финала Марко Марич (Франция) и Тадия Радованович (Сърбия) с 6:4, 6:2. Двубоят продължи едва 52 минути.

Генов и Бас спечелиха първия сет с единствен пробив още в третия гейм. Във втората част те отново пробиха в третия гейм за 2:1, направиха още един брейк за 5:2, а след това затвориха мача в своя полза от първия си мачбол.

Това е девета титла на двойки за Антъни Генов на турнири под егидата на Международната федерация по тенис (ITF).

Българинът се намира през тази седмица на 251-о място в световната ранглиста при дуетите, но след този успех ще се доближи до рекордното си класиране под номер 233 от ноември миналата година.

Още от Тенис

Швьонтек за Рафа: Винаги мога да го питам каквото искам и това показва колко добър човек е

  • 24 апр 2026 | 10:17
  • 433
  • 2
Виктория Томова: Гледам да не си поставям големи изисквания

  • 24 апр 2026 | 09:54
  • 730
  • 0
Шест българчета стигнаха до полуфиналите в Пловдив

  • 24 апр 2026 | 08:56
  • 322
  • 0
Валерия Гърневска е на 1/2-финал на турнира от категория J200 на ITF в Хасково

  • 24 апр 2026 | 08:52
  • 378
  • 0
Лиа Каратанчева допусна поражение на четвъртфиналите в Шарлотсвил

  • 24 апр 2026 | 08:46
  • 302
  • 0
Сабаленка и Швьонтек стигнаха без проблем до третия кръг в Мадрид

  • 23 апр 2026 | 21:54
  • 2625
  • 7
Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

  • 24 апр 2026 | 15:20
  • 50503
  • 270
Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

  • 24 апр 2026 | 15:40
  • 48705
  • 73
Карлос Насар отново е златен!

  • 24 апр 2026 | 16:48
  • 72219
  • 57
Спартак (Варна) 0:0 Берое

  • 24 апр 2026 | 19:30
  • 2150
  • 4
Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

  • 24 апр 2026 | 15:50
  • 35906
  • 86
Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

  • 24 апр 2026 | 15:37
  • 30311
  • 78