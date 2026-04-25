  • 25 апр 2026 | 08:00
Лудогорец ще се опита да прекъсне лошата си серия с успех над ЦСКА 1948

Oтборите на Лудогорец и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг в сблъсък от първия кръг от плейофите на efbet Лига. Мачът ще бъде ръководен от Тодор Киров.

Лудогорец заема второто място в efbet Лига с 60 точки от 30 изиграни мача, докато ЦСКА 1948 е трети с 59 пункта от същия брой срещи. Разликата между двата тима е само една, което прави този двубой много важен за крайното класиране. Разградчани имат по-добра голова разлика с 57 отбелязани и 20 допуснати гола, докато "червените" са реализирали 50 попадения и са допуснали 31.

Победа за гостите би означавала разместване в класирането и излизане на втората позиция, докато успех за домакините би им дал по-комфортна преднина и задържане в борбата за титлата с Левски.

Домакините преминават през труден период с две загуби и едно равенство в последните си три мача от първенството. Разградчани загубиха от ЦСКА в сблъсък от Купата на България, претърпяха поражение от Арда (Кърджали) и завършиха наравно с Черно море.

От своя страна, ЦСКА 1948 демонстрира отлична форма с четири победи в последните пет мача. Единствената им загуба дойде именно от Лудогорец.

ЛУДОГОРЕЦ - ЦСКА 1948

Стадион: "Хювефарма Арена", Разград
Главен съдия: Тодор Киров
Начало: 13:15 часа

