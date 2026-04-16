Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Холанд за Бернардо: Той е може би най-умният футболист, с когото съм играл

Холанд за Бернардо: Той е може би най-умният футболист, с когото съм играл

  • 16 апр 2026 | 16:36
  • 297
  • 0
Холанд за Бернардо: Той е може би най-умният футболист, с когото съм играл

Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд похвали съотборника си и капитан Бернардо Силва, след като португалецът потвърди, че ще напусне клуба в края на сезона. До момента двамата са били заедно на терена 167 пъти с екипа на „гражданите“ в рамките на четири сезона, като в това време спечелиха седем трофея.

„Ако ме попитате в какво точно е много добър, трудно е да се обясни - начинът, по който контролира играта и интелигентността, той е може би най-умният футболист, с когото съм играл. Просто начинът, по който контролира играта и всичко. Когато говорите за кариерата му в Сити, последните девет години бяха луди. Той спечели Висшата лига шест пъти - вижте трофеите му, спечели Шампионската лига. Вижте колко важен беше за нас в сезона, когато спечелихме требъл. Когато вкара срещу Байерн, когато вкара два гола срещу Реал Мадрид. Трудно е да се опише с думи, защото е толкова важна фигура за този отбор през последните девет години. Той също така помогна с изграждането на клуба на и извън терена“, заяви Холанд пред „Скай Спортс“.

В оставащите мачове до края на сезона двамата ще се опитат да помогнат на Манчестър Сити да спечели още два трофея - във Висшата лига тимът изостава на 6 точки от лидера Арсенал, но е с мач по-малко, а в турнира Купата на Футболната асоциация ще играе полуфинал срещу Саутхaмптън.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

