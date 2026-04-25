  • 25 апр 2026 | 03:55
Гурник повали пряк конкурент за титлата, но без Рупанов

Борислав Рупанов остана на пейката при драматичната победа на Гурник (Забже) над Ягелония в 30-ия кръг на полската Екстракласа. Тимът на бившия нападател на Левски се наложи с 2:1 като гост и се изравни по точки с лидера Лех, но има мач повече от отбора от Познан.

Преди почивката по-чистите положения създадоха футболистите на Ягелония. Най-близо до гола беше Афимико Пулулу, който уцели гредата в 23-тата минута. В самия край на полувремето гостите също имаха отлична възможност да поведат, но Славомир Абрамович отрази удара на Ярослав Кубицки.

В 64-тата минута Максим Хлан влезе в наказателното поле и шутира, а топката се отклони от Бартош Мазурек и спря във вратата на Ягелония. Вълнуващата развръзка обаче тепърва предстоеше. В добавеното време Пулулу изравни след грешка в защитата на Гурник, но при последната атака в мача гостите получиха дузпа, която Рафал Яницки реализира.

Поражението остави Ягелония на трето място в класирането, на три точки след Лех и Гурник. Утре Лех посреща Легия (Варшава) в другото дерби на кръга.

Българите не играха при равенство на Херманщат

Беершот стигна до добър резултат по пътя към елита, но без Еди Йорданов

Пропусната от Георги Миланов дузпа лиши Динамо (Б) от финал

Малмьо с първа загуба през сезона, Карабельов не игра

Марин Петков се разписа за успех на Ал-Таавон срещу тима на Ел Маестро

Гол на Джаспър помогна на Железничар да вземе точка от Цървена звезда

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Карлос Насар отново е златен!

Берое с труден обрат срещу 10 от Спартак във Варна, "соколите" със 7 червени картона за 11 мача

Бетис уби и последните надежди на Реал в битката за титлата

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

