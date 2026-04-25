Гурник повали пряк конкурент за титлата, но без Рупанов

Борислав Рупанов остана на пейката при драматичната победа на Гурник (Забже) над Ягелония в 30-ия кръг на полската Екстракласа. Тимът на бившия нападател на Левски се наложи с 2:1 като гост и се изравни по точки с лидера Лех, но има мач повече от отбора от Познан.

Преди почивката по-чистите положения създадоха футболистите на Ягелония. Най-близо до гола беше Афимико Пулулу, който уцели гредата в 23-тата минута. В самия край на полувремето гостите също имаха отлична възможност да поведат, но Славомир Абрамович отрази удара на Ярослав Кубицки.

В 64-тата минута Максим Хлан влезе в наказателното поле и шутира, а топката се отклони от Бартош Мазурек и спря във вратата на Ягелония. Вълнуващата развръзка обаче тепърва предстоеше. В добавеното време Пулулу изравни след грешка в защитата на Гурник, но при последната атака в мача гостите получиха дузпа, която Рафал Яницки реализира.

Поражението остави Ягелония на трето място в класирането, на три точки след Лех и Гурник. Утре Лех посреща Легия (Варшава) в другото дерби на кръга.