Серджиу Буш отново вкара за тима на Чорбаджийски и Антони Иванов

Херманщат направи важна крачка към оставането си в елита на румънския футбол. Отборът на Божидар Чорбаджийски и Антони Иванов победи с 3:0 Ботошани, а едно от попаденията отбеляза бившият нападател на ЦСКА и Левски Серджиу Буш.

Чорбаджийски и Иванов започнаха като титуляри за Херманщат и останаха на терена до последния съдийски сигнал. С успеха тимът от Сибиу изпревари Униреа (Слобозия) и вече е на 14-то място в класирането.

Чорбаджийски можеше да открие резултата в 28-ата минута, но стреля неточно с глава след чудесно центриране от десния фланг на Антони Иванов. Само три минути по-късно домакините разгърнаха бърза контраатака, при която Кристиан Негуц подаде на Аурелиан Читу и той не сгреши. Последва още един шанс за Чорбаджийски, но след неговия удар топката срещна гредата.

В 59-ата минута Буш изскочи зад защитата на Ботошани и необезпокояван покачи на 2:0, а 72-рата минута Драгош Албу реши всичко в полза на отбора, воден от Доринел Мунтяну. Малко преди края Едуард Флореску от домакините получи червен картон.

Здравко Димитров и компания продължават с победите

Грешка на Десподов коства горчива загуба за ПАОК

АЕК се изкачи на върха в Гърция, Мартин Георгиев не игра, но Алекс Петков си вкара автогол

Марсел Бибишков се завръща в Канада

Християн Петров игра 13 минути при равенство на Хееренвеен

Панков титуляр при драматична победа на Красава

Илия Груев е "Футболист №1 на България" за 2025 година, трима левскари са в топ 11

ЦСКА заключи топ 4 след рутинна победа над новак

Божидар Саръбоюков с исторически медал в скока на дължина на Световното в Торун

Реал Мадрид не се предава, два гола на Винисиус подчиниха Атлетико

Ман Сити грабна Карабао къп след бой над Арсенал и показа, че няма да се предаде

Интер допусна нова грешка и даде надежди на преследвачите

