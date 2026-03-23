Серджиу Буш отново вкара за тима на Чорбаджийски и Антони Иванов

Херманщат направи важна крачка към оставането си в елита на румънския футбол. Отборът на Божидар Чорбаджийски и Антони Иванов победи с 3:0 Ботошани, а едно от попаденията отбеляза бившият нападател на ЦСКА и Левски Серджиу Буш.

Чорбаджийски и Иванов започнаха като титуляри за Херманщат и останаха на терена до последния съдийски сигнал. С успеха тимът от Сибиу изпревари Униреа (Слобозия) и вече е на 14-то място в класирането.

Чорбаджийски можеше да открие резултата в 28-ата минута, но стреля неточно с глава след чудесно центриране от десния фланг на Антони Иванов. Само три минути по-късно домакините разгърнаха бърза контраатака, при която Кристиан Негуц подаде на Аурелиан Читу и той не сгреши. Последва още един шанс за Чорбаджийски, но след неговия удар топката срещна гредата.

В 59-ата минута Буш изскочи зад защитата на Ботошани и необезпокояван покачи на 2:0, а 72-рата минута Драгош Албу реши всичко в полза на отбора, воден от Доринел Мунтяну. Малко преди края Едуард Флореску от домакините получи червен картон.