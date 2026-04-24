Наско Сираков обяви Левски за шампион и каза: Математически само смятаме кога ще стане официално

Президентът на Левски Наско Сираков обяви, че отборът вече е шампион и само трябва да изчака това да бъде официализирано в скоро време. "Сините" имат преднина от 10 точки на върха в класирането, а до края на сезона остават 6 мача.

На извънредната пресконференция, която се проведе на стадион "Георги Аспарухов" по-рано днес, Сираков представи новия собственик на клуба - бизнесменът Атанас Бостанджиев.

"Няма отбор, който да ни е помогнал. Сами си помогнахме. Левски е на тази позиция единствено и само благодарение на себе си. На собствените си усилия и на играта, която показва. От никого не сме чакали помощ, от никого не сме искали помощ и няма да искаме.

Ние сме станали шампиони вече. Математически само смятаме кога ще стане официално. Всички в клуба се чувстваме се горди с това, което свършихме през последните години. След всички апокалиптични неща, които се предсказваха и се чертаеха в медийното пространство. Може би в очите на някои хора да сме постигнали немислимото. Аз съм свидетел как работиха всички в този клуб. Още един път им благодаря. Тази титла ще бъде за тях.

Не съм се чувствал соло. Споменах хора, на които се облегнах през годините и които ми помогнаха изключително много. Далеч съм от мисълта да се бия в гърдите и да обявявам какво съм свършил. Свършихме го всички заедно. Заедно с феновете, които повярваха, клоито късаха от залъка си, от мизерните си заплати и пенсии, за да помогнат за спасението на клуба. Аз успях да канализирам тази енергия, но енергията на феновете през тези 6 години беше нещо помитащо", каза Сираков.