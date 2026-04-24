Микиелето: Три месеца извън игра, беше тежко! Всичко е по вина на календара! Сега искам да играя на Евро 2026

Италианският национал и волейболист №1 в света за 2025 година Алесандро Микиелето е извън терените от края на януари заради стрес фрактура. След няколко дни му предстои последен преглед.

Вече 3 месеца феновете не могат да се възхищават на мощните му забивки и усмивки. Не могат да аплодират острите му сервиси. От 21 януари 2026 г. – денят на последния му мач в Шампионската лига – на италианския волейбол и на Суперлигата им липсва талантът на Алесандро Микиелето. Той е „синият принц“, способен да печели титли и европейски купи с клуба си, както и световни и европейски първенства с националния отбор. Стрес фрактура на дясната дъга на четвърти лумбален прешлен го държи извън игра. Но 24-годишният състезател на Итас Трентино има огромно желание да се завърне и отново да разпали сърцата на феновете.

- Микиелето, това ли е най-дългата контузия в кариерата ви?

- За съжаление, да. Никога не съм бил извън игра 3 месеца. Въпреки това поддържам форма: правя упражнения с тежести, работя с физиотерапевт и ходя на басейн.

- Какво ви донесоха тези 92 дни извън игра?

- В началото дори не осъзнавах сериозността на случилото се. Мислех, че е нещо, което ще се реши бързо и че ще мога да участвам в плейофите. Затова го приех доста добре, мислейки да го използвам, за да си поема дъх – възможност да възстановя допълнителна енергия, която щеше да ми е нужна, за да играя по-добре в края на сезона. Вместо това, когато осъзнах реалността на контузията си, беше тежко. Да гледам как съотборниците ми играят и отпадат в плейофите, а в Шампионската лига – на осминафиналите. А аз бях принуден да стоя отстрани, без да мога да им помогна. Не бяха лесни дни.

- Има ли предвидена дата за завръщането ви?

- Все още е рано, в смисъл, че имам преглед след няколко дни. Надявам се да мине добре и постепенно да започна да правя нещо повече, защото в момента съм наистина ограничен. Дори само да се върна към нормалното, като потичам малко, направя посрещане или подаване отгоре, за мен ще бъде нещо ново. Нямам търпение. След прегледа ще имаме повече сигурност относно сроковете за възстановяване.

- Ще участвате ли на Европейското първенство (от 9 до 26 септември)?

- Надявам се, това е моето желание.

- Можеше ли контузията ви да бъде избегната с по-малко натоварен календар?

- Не обичам да влизам в полемики, но мисля, че да. Със сигурност е абсурдно да завършиш Световно първенство с цялата психическа и физическа енергия, която такова състезание ти отнема, и само две седмици по-късно вече да трябва да играеш официални мачове с клуба си.

- Резултатът беше плейофи без Микиелето и Лавия, а на полуфиналите липсваше и Мандъраджъ, турчинът от Пиаченца…

- Така страда спектакълът, който е най-важното нещо, защото в крайна сметка волейболът живее и благодарение на феновете и ентусиастите. Ако те губят своите любимци или виждат, че качеството на играта спада, това не е добър знак. За съжаление, посоката е тази: все повече мачове. Сега Световното първенство е насрочено на всеки две години, както и Европейското. А Лигата на нациите е всяка година. Ръководните фактори в този спорт не са разбрали добре проблема. Ще трябва да се стигне до драстични решения, като например да не се явим на някое състезание, за да стане ясно, че имаме нужда от почивка.

- В четвъртък започва финалът на плейофите: какво очаквате?

- Ще бъде хубава серия. Перуджа и Чивитанова са два отбора, които през годините винаги са предлагали голямо зрелище. Миналата година на полуфинала Перуджа водеше с 2:0, но Лубе обърна до 3:2. Виждам Перуджа като лек фаворит, но ще бъде трудно, защото в дома на Лубе винаги се печели трудно.

- Готов ли сте да празнувате титлата на Интер?

- Можем да я загубим само ние. Поне ще имам за какво да се радвам, тъй като с Тренто годината беше нещастна и без победи.“

- Синер в тениса, Антонели във Формула 1, вие във волейбола. Италианци, лидери в своите спортове…

- Мисля, че не можем да се оплачем в този исторически период. В много спортове се справяме много силно, дори зимните олимпийски игри имаха невероятен успех. Следя Синер и Антонели. Въпреки че спортът, който най-много ме привлича, е футболът, харесвам тениса и не отказвам да гледам Формула 1. И двамата предават важни ценности.

- Тази година в Тренто се запознахте с аржентинския треньор Марсело Мендес. Как се разбирате с него?

- Мога да науча много от него. Той донесе нещо ново. Не сме много свикнали с аржентинската „garra“ (хъс). Когато играем срещу тях с националния отбор, знаем какви са: упорити. Никога не оставят топка да падне. И Мендес се опита да внесе този тип волейбол.

- Кой ви изненада в Суперлигата?

- Боволента намери постоянство в играта си, а братята Поро (Паоло и Лука) се представиха добре. Сангуинети се превърна в централен блокировач, който е труден за спиране. Да не забравяме и Паче. Разбира се, тук са и големите имена – от Джанели до Ботоло. Проследих и представянето на Романо в Русия и трябва да кажа, че той изобщо не се справи зле. Италианските играчи никога не те предават.

Давиде Романи, "Гадзета дело Спорт"