Сезонът приключи за Алесандро Микиелето

Сезонът на Алесандро Микиелето може да се счита за приключил. Това потвърди генералният мениджър на Итас Трентино (Тренто) Бруно Да Ре, говорейки в предаването After Hours, обсъждайки състоянието на италианския национал, който бе избран за волейболист №1 в света за 2025 година.

„Фрактурата все още е отворена и затова смятам, че сезонът до голяма степен е приключил за него“, обясни Да Ре, уточнявайки физическото състояние на играча.

Волейболист №1 в света Алесандро Микиелето с тежка травма

Мениджърът обаче подчерта, че общото състояние на спортиста е добро:

Страхотен Алекс Николов с 26 точки, Лубе удари Тренто в първия 1/4-финал в Италия

„Той ходи, няма болка и извършва всичките си обичайни дейности, освен играе волейбол.“

Владо Николов: Италия без Джанели и Микиелето, едва ли ще е в първата осмица на света