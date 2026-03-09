Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Сезонът приключи за Алесандро Микиелето

Сезонът приключи за Алесандро Микиелето

  • 9 март 2026 | 13:06
Сезонът на Алесандро Микиелето може да се счита за приключил. Това потвърди генералният мениджър на Итас Трентино (Тренто) Бруно Да Ре, говорейки в предаването After Hours, обсъждайки състоянието на италианския национал, който бе избран за волейболист №1 в света за 2025 година.

„Фрактурата все още е отворена и затова смятам, че сезонът до голяма степен е приключил за него“, обясни Да Ре, уточнявайки физическото състояние на играча.

Мениджърът обаче подчерта, че общото състояние на спортиста е добро:

„Той ходи, няма болка и извършва всичките си обичайни дейности, освен играе волейбол.“

