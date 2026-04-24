Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Злато за Насар в първото движение!

Злато за Насар в първото движение!

  24 апр 2026 | 16:03
Карлос Насар излиза в битка за четвъртата си европейска титла във вдигането на тежести. Родният феномен в щангите влиза в борба за златото в категория до 94 килограма на шампионата на Стария континент в Батуми.

Насар започна отлично състезанието с успешен опит на 170 килограма. Във второто движение изтласкване Карлос е заявил 205 килограма. Във второто си излизане на подиума българинът вдигна 176, което бе достатъчно за златния медал в движението. В третия си опит олимпийският шампион направи опит за световен рекорд със 183 килограма, но не успя.

Втори във движението остана Ара Аганян със 175. Представителят на Армения обаче е с по-скромни възможности и намерение в изтласкването. Трети се класира Хакан Шюкрю Курназ от Турция с 165.

Карлос вече има три титли на Стария континент - през 2025 в Кишинев, 2024 в София, 2023 в Ереван, както и два сребърни медала, когато бе все още много млад - 2022 в Тирана и 2021 в Москва.

Денислав Денчев, специален пратеник на Sportal.bg в Батуми

Следвай ни:

Още от Други спортове

Бащата на Карлос Насар говори преди състезанието на сина си

Бащата на Карлос Насар говори преди състезанието на сина си

Подготовката за Giro d’Italia 2026 България върви по план

Подготовката за Giro d’Italia 2026 България върви по план

10 яйца и пет порции спагети - вижте закуската на Карлос Насар

10 яйца и пет порции спагети - вижте закуската на Карлос Насар

Известни личности пожелаха успех на Карлос Насар - вижте реакцията му

Известни личности пожелаха успех на Карлос Насар - вижте реакцията му

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

Мария-Магдалена Кирева остана 21-ва на Европейското първенство

Мария-Магдалена Кирева остана 21-ва на Европейското първенство

Виж всички

Водещи Новини

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

Добра новина за Мони Николов

Добра новина за Мони Николов

