Злато за Насар в първото движение!

Карлос Насар излиза в битка за четвъртата си европейска титла във вдигането на тежести. Родният феномен в щангите влиза в борба за златото в категория до 94 килограма на шампионата на Стария континент в Батуми.

Насар започна отлично състезанието с успешен опит на 170 килограма. Във второто движение изтласкване Карлос е заявил 205 килограма. Във второто си излизане на подиума българинът вдигна 176, което бе достатъчно за златния медал в движението. В третия си опит олимпийският шампион направи опит за световен рекорд със 183 килограма, но не успя.

Втори във движението остана Ара Аганян със 175. Представителят на Армения обаче е с по-скромни възможности и намерение в изтласкването. Трети се класира Хакан Шюкрю Курназ от Турция с 165.

Карлос вече има три титли на Стария континент - през 2025 в Кишинев, 2024 в София, 2023 в Ереван, както и два сребърни медала, когато бе все още много млад - 2022 в Тирана и 2021 в Москва.

Денислав Денчев, специален пратеник на Sportal.bg в Батуми