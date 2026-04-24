В Аржентина обявиха контролата с България през юни

  • 24 апр 2026 | 11:41
Аржентинската федерация по волейбол (FEVA) обяви официално приятелския двубой на “гаучосите” срещу световния вицешампион България, който ще се проведе на 6 юни в Росарио.

“Аржентина е домакин на България в Росарио преди #VNL 2026! Националният отбор ще играе у дома и ще се изправи срещу България на 6 юни, в навечерието на пътуването до Бразилия за първия кръг от Волейболната лига на нациите”, написаха от волейболната централа на Аржентина.

Джанлоренцо Бленджини обяви разширения състав за VNL 2026

Любопитно е, че България и Аржентина ще се срещнат отново в официален двубой след седмица.

На 13 юни България среща Аржентина в третия си двубой от първия турнир на VNL в Бразилия.

Аржентина с Лучано Де Чеко във VNL
