В Аржентина обявиха контролата с България през юни

Аржентинската федерация по волейбол (FEVA) обяви официално приятелския двубой на “гаучосите” срещу световния вицешампион България, който ще се проведе на 6 юни в Росарио.

“Аржентина е домакин на България в Росарио преди #VNL 2026! Националният отбор ще играе у дома и ще се изправи срещу България на 6 юни, в навечерието на пътуването до Бразилия за първия кръг от Волейболната лига на нациите”, написаха от волейболната централа на Аржентина.

Любопитно е, че България и Аржентина ще се срещнат отново в официален двубой след седмица.

На 13 юни България среща Аржентина в третия си двубой от първия турнир на VNL в Бразилия.

