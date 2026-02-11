Популярни
  Волейболист №1 в света Алесандро Микиелето с тежка травма

Волейболист №1 в света Алесандро Микиелето с тежка травма

  • 11 фев 2026 | 18:17
Волейболист №1 в света Алесандро Микиелето е с тежка травма, съобщиха официално от клуба му Итас Трентино (Тренто).

След допълнителни диагностични изследвания клубът официално съобщи, че посрещачът е получил непълна стрес фрактура на десния педикул на четвъртия лумбален прешлен (пукнатина от натоварване в костта на един от 5-те прешлена в кръста). Волейболистът вече е включен в програма за възстановяване, но към този момент няма яснота кога ще може да се завърне на терена.

Проблемите в лумбалната област държат звездата на тима извън игра вече повече от 10 дни, като Микелето не успя да поднови пълноценни тренировки и пропусна F4 на Купата на Италия, където Тренто игра финал, но го загуби категорично от Верона с 0:3.

Владо Николов: Италия без Джанели и Микиелето, едва ли ще е в първата осмица на света
Владо Николов: Италия без Джанели и Микиелето, едва ли ще е в първата осмица на света

Ситуацията поставя под сериозна въпросителна участието му не само в мачовете от Суперлигата на Италия, но и в предстоящите двубои от Шампионската лига.

