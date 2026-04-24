Сам Деру в състава на Белгия за VNL

  • 24 апр 2026 | 12:52
Сам Деру в състава на Белгия за VNL

Капитанът на Белгияъ Сам Деру отново ще е част от “червените дяволи” в турнира от Волейболната лига на нациите през 2026 година.

Волейболистът на Локомотив (Новосибирск), който се възстановява от онкологично заболяване, отново ще е част националния тим на Белгия.

България стартира участието си във VNL на 10 юни от 19:00 часа на турнира в Бразилия.

Белгия ще разчита на най-големите си звезди във VNL 2026 като Фере Регерс, Базил Дермо и Вуут Д’Хеер.

Разширен състав на Белгия за VNL 2026:

Разпределители:

Стийн Д’Хулст

Матиас Валкеерс

Сепе Ван Хоувеген

Андре Столиар

Лиам Мак Глъски

Антони Мога

Юго Абсил

Тийл Ван Луврен

Диагонали:

Фере Регерс

Базил Дермо

Уеър Вандекрус

Елиот Де Влешауер

Жулем Юбер

Акош Паредаенс

Посрещачи:

Сам Деру

Сепе Роти

Пиер Перен

Симон Пласке

Сепе Баетенс

Мишел Франсен

Мартен Лаламанд

Гертян Венде Велде

Тиймен Бус

Ниелс Коппиетерс

Жанис Стробе

Бере Ван Ловерен

Ярно Де Льов

Жил Вандекавейе

Либеро:

Горик Ландсогт

Кобе Вервимп

Мартин Легиен

Натан Перен

Денис Дерой.

Още от Волейбол

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица и Левски

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица и Левски

  • 24 апр 2026 | 09:40
  • 839
  • 0
Конелияно триумфира с 9-а титла в Италия

Конелияно триумфира с 9-а титла в Италия

  • 24 апр 2026 | 08:40
  • 404
  • 0
Пиаченца спечели Купата на CEV

Пиаченца спечели Купата на CEV

  • 23 апр 2026 | 21:01
  • 2629
  • 0
Благовест Катранджиев: Изпълнихме целите си, направихме достойно класиране

Благовест Катранджиев: Изпълнихме целите си, направихме достойно класиране

  • 23 апр 2026 | 20:06
  • 1512
  • 6
Абонданца остава без клубен отбор

Абонданца остава без клубен отбор

  • 23 апр 2026 | 19:59
  • 1603
  • 1
Супер Матей Казийски с 28 точки, Халкбанк с драматична загуба в първия мач за бронза

Супер Матей Казийски с 28 точки, Халкбанк с драматична загуба в първия мач за бронза

  • 23 апр 2026 | 19:41
  • 1801
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Добра новина за Мони Николов

Добра новина за Мони Николов

  • 24 апр 2026 | 13:46
  • 3045
  • 1
Наско Сираков с извънредна пресконференция днес

Наско Сираков с извънредна пресконференция днес

  • 24 апр 2026 | 12:31
  • 26444
  • 59
Ботев и Локо с обща позиция до Община Пловдив, поискаха безвъзмездно ползване на стадионите за минимум 20 години

Ботев и Локо с обща позиция до Община Пловдив, поискаха безвъзмездно ползване на стадионите за минимум 20 години

  • 24 апр 2026 | 12:21
  • 6033
  • 17
Карлос Насар атакува отново върха на Европа

Карлос Насар атакува отново върха на Европа

  • 24 апр 2026 | 08:00
  • 21239
  • 17
Известни личности пожелаха успех на Карлос Насар - вижте реакцията му

Известни личности пожелаха успех на Карлос Насар - вижте реакцията му

  • 24 апр 2026 | 11:14
  • 7479
  • 7
Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

Нико Петров: Какъвто и цвят екип да облече ЦСКА, веднага можеш да познаеш отбора на Янев

  • 24 апр 2026 | 10:00
  • 9228
  • 18