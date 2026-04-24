Сам Деру в състава на Белгия за VNL

Капитанът на Белгияъ Сам Деру отново ще е част от “червените дяволи” в турнира от Волейболната лига на нациите през 2026 година.

Волейболистът на Локомотив (Новосибирск), който се възстановява от онкологично заболяване, отново ще е част националния тим на Белгия.

България стартира участието си във VNL на 10 юни от 19:00 часа на турнира в Бразилия.

Белгия ще разчита на най-големите си звезди във VNL 2026 като Фере Регерс, Базил Дермо и Вуут Д’Хеер.

Разширен състав на Белгия за VNL 2026:

Разпределители:

Стийн Д’Хулст

Матиас Валкеерс

Сепе Ван Хоувеген

Андре Столиар

Лиам Мак Глъски

Антони Мога

Юго Абсил

Тийл Ван Луврен

Диагонали:

Фере Регерс

Базил Дермо

Уеър Вандекрус

Елиот Де Влешауер

Жулем Юбер

Акош Паредаенс

Посрещачи:

Сам Деру

Сепе Роти

Пиер Перен

Симон Пласке

Сепе Баетенс

Мишел Франсен

Мартен Лаламанд

Гертян Венде Велде

Тиймен Бус

Ниелс Коппиетерс

Жанис Стробе

Бере Ван Ловерен

Ярно Де Льов

Жил Вандекавейе

Либеро:

Горик Ландсогт

Кобе Вервимп

Мартин Легиен

Натан Перен

Денис Дерой.