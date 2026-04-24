Масимо Колачи слага край на кариерата си, става технически директор на Перуджа

Либерото на Перуджа Масимо Колачи ще прекрати състезателната си кариера след края на настоящия сезон. Новината бе потвърдена от собственика на клуба Джино Сирчи, който обяви, че 41-годишният волейболист ще заеме поста на технически директор.

Колачи играе своя девети сезон с екипа на Перуджа, към който се присъедини през 2017 г. от Тренто. С негова помощ отборът спечели Шампионската лига, 3 световни клубни първенства, 2 титли на Италия, 4 Купи на Италия и 7 Суперкупи на Италия.

На 30 април Перуджа ще започне финалната серия в италианския шампионат срещу Кучине Лубе (Чивитанова)=. На 16 май пък тимът ще се изправи срещу полския Заверче в полуфинал на Шампионската лига.

Като част от националния отбор на Италия, Масимо Колачи е сребърен медалист от Олимпийските игри през 2016 г., Световната купа през 2015 г. и Световната купа на шампионите през 2017 г. Той също така има бронзови отличия от Световната лига през 2014 г. и Европейското първенство през 2015 г.