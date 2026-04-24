Масимо Колачи слага край на кариерата си, става технически директор на Перуджа

  24 апр 2026 | 11:53
Либерото на Перуджа Масимо Колачи ще прекрати състезателната си кариера след края на настоящия сезон. Новината бе потвърдена от собственика на клуба Джино Сирчи, който обяви, че 41-годишният волейболист ще заеме поста на технически директор.

Колачи играе своя девети сезон с екипа на Перуджа, към който се присъедини през 2017 г. от Тренто. С негова помощ отборът спечели Шампионската лига, 3 световни клубни първенства, 2 титли на Италия, 4 Купи на Италия и 7 Суперкупи на Италия.

На 30 април Перуджа ще започне финалната серия в италианския шампионат срещу Кучине Лубе (Чивитанова)=. На 16 май пък тимът ще се изправи срещу полския Заверче в полуфинал на Шампионската лига.

Като част от националния отбор на Италия, Масимо Колачи е сребърен медалист от Олимпийските игри през 2016 г., Световната купа през 2015 г. и Световната купа на шампионите през 2017 г. Той също така има бронзови отличия от Световната лига през 2014 г. и Европейското първенство през 2015 г.

