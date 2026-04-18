Фефе Де Джорджи: Няма да разчитам на Микиелето и Джанели в първата част на VNL

Селекционерът на мъжкия национален отбор на Италия Фердинандо Де Джорджи очерта картина на настоящето и бъдещето на италианския национален отбор, включително управлението на състезателите, поколенческата смяна и трудностите при оставането на върха.

Той направи това пред Sky Sport по време на събитието Il Foglio Sportivo 2026.

Треньорът на "адзурите" сподели мнението си за пътя към спечелените титли от мъжкия и женския отбор на последното световно първенство:

"Грабнахме трофея, но не сме направили всичко сами. Освен момчетата и момичетата, заслуга имат и федерацията, и клубовете: това е много по-широк дискурс".

Що се отнася до контузиите, Де Джорджи открехна вратата около състоянието на някои основни състезатели. Даниеле Лавия вече е в процес на пълно възстановяване:

"Той е доста добре, възстанови се от травма на ръката и също от проблеми с абдоминални мускули. Сега всичко е нормално."

Ситуацията на Алесандро Микиелето, борещ се с частична компресионна фрактура на четвъртия лумбален прешлен, пък е по-деликатна:

"Това е досадна травма. Почина си добре, сега сме във фаза на оценки, особено медицински. Не става въпрос за време, а да разбереш как тялото реагира на симптома."

Треньорът уточни, че за някои ключови играчи, като самия Микелето и Симоне Джанели, вече е планиран период на индивидуална работа в началната фаза на подготовката:

"В първата част на VNL те няма да бъдат използвани. Бяха много натоварени и ще имат нужда от възстановяване и работа във фитнеса."

Владо Николов: Италия без Джанели и Микиелето, едва ли ще е в първата осмица на света

Поглеждайки към бъдещето на групата, Де Джорджи подчерта значението на поколенческата промяна:

"Младите хора са много важен резервоар. Нашата система - между федерацията, лигите и клубовете, им позволява да бъдат включени, да има промени непрекъснато. Дори в Лигата на нациите ще има двама или трима много интересни нови играчи."

Тимът на България се изправя срещу Италия на 24 юни, във втората седмица от VNL, на турнира в Любляна.