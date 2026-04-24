Стартира картотекирането за сезон 2026 по плажен волейбол

Във връзка с приближаващото начало на ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА ПО ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ - сезон 2026г., БФВ информира, че за участие в надпреварите, състезателите трябва да се регистрират /картотекират/, като състезатели по Плажен Волейбол към лицензиран клуб, член на БФВ.

Системата за Електронно Картотекиране - СЕК е отворена и всички лицензирани клубове могат вече да регистрират техните състезатели по Плажен Волейбол.

Срок за регистрация /картотекиране/

* Редовна регистрация - не по-късно от 13:00ч на 01.06.2026г.

* Късна регистрация - след 13:01ч на 01.06.2026г.

*Регистрацията (картотекирането) на непълнолетни състезатели е безплатна. За пълнолетните се дължи допълнителна такса при регистрация (картотекиране) в срока за късно записване.