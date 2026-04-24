  3. Аржентина с Лучано Де Чеко във VNL

Аржентина с Лучано Де Чеко във VNL

Аржентина с Лучано Де Чеко във VNL

Аржентина обяви разширен списък от 28 състезатели за участието си във Волейболната лига на нациите 2026, като селекционерът Орасио Дилео заложи на широка група състезатели.

Националният отбор на България излиза срещу Аржентина в третия си мач от VNL на нациите на 13 юни в Бразилия.

Разширен състав на Аржентина за VNL 2026:

Разпределители:

Лучано Де Чеко

Матиас Санчес

Матиас Хираудо

Федерико Аркес

Нехуен Д’Аверса

Диагонали:

Пабло Кукарцев

Херман Гомес

Пабло Денис

Мауро Гай

Посрещачи:

Лусиано Палонски

Лусиано Висентин

Франки Ян Мартинес

Инасио Луенгас

Мануел Армоа

Томас Лопес

Лукас Конде

Фаусто Диас

Федерико Дебонис

Централни блокировачи:

Агустин Лосер

Мартин Рамос

Николас Серба

Хоакин Галего

Густаво Масиел

Иманол Саласар

Либера:

Франко Масимино

Сантяго Аройо

Федерико Труко

Мануел Албрехт

