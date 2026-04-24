  • 24 апр 2026 | 13:46
Добра новина за Мони Николов! 19-годишният разпределител не е получил тежка контузия по време на последния мач на Локомотив (Новосибирск) срещу Зенит в Санкт Петербург, научи Sportal.bg.

Локомотив поведе с 2:0, но Мони Николов получи разтежение, Зенит стигна до победата
В началото на третата част Мони Николов получи разтежение, след което бе заменен от Пламен Константинов при резултат 14:15 и не се появи игра до края на срещата.

Пламен Константинов за Мони Николов: Или го е скъсал, или го е разтегнал! Не съм Ванга
“Мони е получил разтежение в гръбната и гръдната област и тежък спазъм, заради което не можеше да продължи да играе в двубоя със Зенит. Такива неща се получават от преумора. Жалко, че не можа да доиграе двубоя, защото Локомотив водеше с 2:0 гейма и бе близо до победата. Дали ще играе в следващия двубой на Локомотив, не знам? Това ще реши спортно-техническия щаб на Локомотив”, заяви бащата на Мони Николов - Владо Николов специално пред Sportal.bg.

Воденият от Пламен Константинов Локомотив (Новосибирск) приема Зенит (Санкт Петербург) в събота в третата среща от малкия финал. Резултатът в серията е 1-1 победи. Играе се до 3 успеха от 5 мача.

