Президентът на ПСЖ за най-доброто си решение, за благодарността си към Перес и Лапорта и за недоверието в началото

Президентът на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелаифи изказа суперлативи за наставника на тима Луис Енрике и го определи назначаването му за своето най-добро решение като ръководител на европейския клубен първенец.

“Той е сред най-позитивните хора, които някога съм срещал. Дори когато е тъжен, той е източник на мотивация. Такъв е неговият възглед за нещата и всички ние се учим от него. Той има целия пакет, като е невероятен човек и отличен треньор. Испания може да бъде горда с него. Във футбола губиш мачове и отпадаш от турнири, но се учиш да се подобряваш всеки ден и във всяко отношение. Той споделя тази философия. За нас достигането до полуфиналите на Шампионската лига три поредни години означава, че трябва да показваш най-добрата си игра, а това е много специално. Най-доброто ми решение в кариерата? Назначаването на Луис Енрике и връщането на Луиш Кампош в ПСЖ”, коментира Ал-Хелаифи по време на спортен форум, организиран от Атлетико Мадрид.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Nasser Al-Khelaïfi states that appointing Luis Enrique was his best decision:



"He is one of the most positive people I’ve ever met. He can be sad, but he is always a source of motivation. That’s his way of seeing things. In football, you lose matches, you lose… pic.twitter.com/955H3kAQoq — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 24, 2026

Президентът на Европейската клубна асоциация също така изрази подновените взаимоотношения с испанските грандове след краха на проекта за Суперлига. “Бих искал да благодаря на Флорентино Перес и Реал Мадрид, Жоан Лапорта и Барселона, Атлетико Мадрид… Това беше труден процес. Всички клубове споделят един и същи интерес, но просто го изразяват по различен начин. Всички ние искаме по-добър европейски футбол. Ако си сътрудничим, всички ще извлечем ползи. Грижа ме е и за националните първенства. Трябва да оставим настрана нашия егоизъм.

❗️ Nasser Al-Khelaifi: "UEFA have done well in achieving peace between Florentino Perez and Joan Laporta, it's good for everyone:"



"I was told to take care of it myself... I said: "Do you want peace? Let's try"." pic.twitter.com/VPmMy9ylYk — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 23, 2026

Бях помолен да работя за всеобщ мир и отговорих: “Разбира се”. На свой ред, попитах Барса и Реал: “Вие искате ли мир?”. Те ми казаха “да”, но не знаехме как да го постигнем. Така че трябваше да запретнем ръкави. Беше доста трудно, но всеки знаеше какво искаше другия. Те го написаха черно на бяло и заявиха своя ангажимент за постигането му. От този мир ще се облагодетелстват всички: първенствата, клубовете, евротурнирите, националните отбори… Шампионската лига е най-добрият турнир в света. С този формат има помече голове. Досега през сезона имаше 638 или с 20 повече от миналата година. Това означава, че гледаме по-красив и по-атрактивен футбол”, заяви той.

Катарецът също така си припомни първоначалното недоверие, което той и останалите клубни инвеститори са срещнали при тяхното поемане на властта в ПСЖ през 2011 година. “Когато пристигнахме, всички се съмняваха в нас. Честно казано, мнозина не искаха ние да успеем. Когато инвестирахме в ПСЖ, ние си казахме: “ОК, това е единственият клуб в Париж. С повече от 10 милиона жители в града клубът беше спечелил титлата на Франция само два пъти. Така че се запитахме: “Как бихме могли да бъдем конкурентоспособни на големите клубове? Как бихме променили ситуацията?” Не искахме да бъдем просто нормален футболен клуб. Париж е свързван с модата и е сред най-добрите градове в света. Там си имат история, музеи, направо всичко. Не казвам, че ние сме по-добри, но просто го правим по различен начин”, добави Ал-Хелаифи.

Следвай ни:

Снимки: Imago