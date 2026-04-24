Луис Енрике: Треньор съм на ПСЖ, другите не ме интересуват

Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  24 апр 2026 | 15:04
Треньорът на ПСЖ Луис Енрике заяви, че победата над Нант е била изключително важна, тъй като е позволила на парижани да увеличат преднината си на върха, която в момента е четири точки. Каталунецът също така уточни, че възстановяването на Витиня върви в правилната посока, но няма да са на разположение за утрешното гостуване на Анже. В края на пресконференцията Енрике направи малко рязък коментар н въпрос дали смята да даде повече почивка на някои футболисти предвид предстоящото Световно първенство, заявявайки, че той е треньор на ПСЖ и останалите не го интересуват.

Луис Енрике: Важно бе да покажем, че контролираме пътя си към титлата

“Трудно е да се справим, защото ситуацията през този сезон е много различна в сравнение с тази в предходните сезони, когато имахме по-голяма разлика. Ланс прави много добър сезон, така че трябва да печелим мачовете си и да поддържаме нивото си, за да запазим разликата. Мачове, като този с Анже утре са трудни. Наше задължение е да печелим във всяка среща и за това трябва да играем с тази амбиция. Имаме още много сложен път до края на сезона, много мачове и труден график.

Възстановяването на Витиня върви добре, той вече тренира индивидуално. Нищо не се е променило за него в тези три дни. Дали ще дам почивка на някого? Аз съм треньор на ПСЖ. Останалите не ме интересуват. Аз управлявам само ставащото в ПСЖ,” заяви Луис Енрике.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус

Бернардо Силва е приоритетната трансферна цел на Ювентус

  • 24 апр 2026 | 15:33
  • 261
  • 0
Де Лихт вече тренира, очаква се завръщането му преди края на сезона

Де Лихт вече тренира, очаква се завръщането му преди края на сезона

  • 24 апр 2026 | 15:33
  • 229
  • 0
Сенеси е казал “да” на Тотнъм

Сенеси е казал “да” на Тотнъм

  • 24 апр 2026 | 15:23
  • 485
  • 1
Президентът на ПСЖ за най-доброто си решение, за благодарността си към Перес и Лапорта и за недоверието в началото

Президентът на ПСЖ за най-доброто си решение, за благодарността си към Перес и Лапорта и за недоверието в началото

  • 24 апр 2026 | 15:12
  • 373
  • 1
Гласнер: Четвърта победа над Ливърпул ще бъде нещо уникално и това ни мотивира силно

Гласнер: Четвърта победа над Ливърпул ще бъде нещо уникално и това ни мотивира силно

  • 24 апр 2026 | 14:37
  • 672
  • 0
Рома потвърди очакваната новина за Раниери

Рома потвърди очакваната новина за Раниери

  • 24 апр 2026 | 14:10
  • 2895
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

Официално! Левски има нов собственик, Наско Сираков обяви неговото име

  • 24 апр 2026 | 15:20
  • 19005
  • 62
Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

Новият собственик на Левски обяви огромни цели и инвестиции, дава 130 млн. само за стадион, Наско остава

  • 24 апр 2026 | 15:40
  • 8991
  • 5
Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

Сираков: Успяхме! Левски оцеля и отново е готов да мечтае

  • 24 апр 2026 | 15:50
  • 20941
  • 52
Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

Левски с грандиозен план за стадион "Георги Аспарухов"

  • 24 апр 2026 | 15:37
  • 5570
  • 5
Злато за Насар в първото движение!

Злато за Насар в първото движение!

  • 24 апр 2026 | 16:03
  • 21540
  • 5
Добра новина за Мони Николов

Добра новина за Мони Николов

  • 24 апр 2026 | 13:46
  • 11241
  • 3