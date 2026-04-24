Луис Енрике: Треньор съм на ПСЖ, другите не ме интересуват

Треньорът на ПСЖ Луис Енрике заяви, че победата над Нант е била изключително важна, тъй като е позволила на парижани да увеличат преднината си на върха, която в момента е четири точки. Каталунецът също така уточни, че възстановяването на Витиня върви в правилната посока, но няма да са на разположение за утрешното гостуване на Анже. В края на пресконференцията Енрике направи малко рязък коментар н въпрос дали смята да даде повече почивка на някои футболисти предвид предстоящото Световно първенство, заявявайки, че той е треньор на ПСЖ и останалите не го интересуват.

Луис Енрике: Важно бе да покажем, че контролираме пътя си към титлата

“Трудно е да се справим, защото ситуацията през този сезон е много различна в сравнение с тази в предходните сезони, когато имахме по-голяма разлика. Ланс прави много добър сезон, така че трябва да печелим мачовете си и да поддържаме нивото си, за да запазим разликата. Мачове, като този с Анже утре са трудни. Наше задължение е да печелим във всяка среща и за това трябва да играем с тази амбиция. Имаме още много сложен път до края на сезона, много мачове и труден график.

Възстановяването на Витиня върви добре, той вече тренира индивидуално. Нищо не се е променило за него в тези три дни. Дали ще дам почивка на някого? Аз съм треньор на ПСЖ. Останалите не ме интересуват. Аз управлявам само ставащото в ПСЖ,” заяви Луис Енрике.