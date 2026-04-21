Бъдещето на мениджъра Еди Хау в Нюкасъл ще бъде решено след края на сезона

Бъдещето на мениджъра Еди Хау в Нюкасъл ще бъде решено след края на сезона в английската Висша лига по футбол, съобщава „Скай Спортс“. Въпреки загубата с 1:2 от Борнемут в събота, ръководството на клуба все още не смята да вземе решение за поста на английския специалист и ще го стори след края на кампанията.

Още след поражението в дербито срещу големия регионален съперник Съндърланд, изпълнителният директор на „свраките“ Дейвид Хопкинсън заяви, че все още не е дошло времето да се обсъжда бъдещето на Еди Хау, а според „Скай Спортс“ позицията на клуба не се е променила оттогава. Нюкасъл е в серия от три поредни загуби във Висшата лига и заема 14-ата позиция с 42 точки, на 6 от местата, даващи право на участие в евротурнирите и на 13 от тези за Шампионската лига.

