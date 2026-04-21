Калафиори остава под въпрос за домакинството на Арсаенал срещу Нюкасъл

  • 21 апр 2026 | 21:28
Завръщането на защитника на Арсенал Рикардо Калафиори в игра остава неизвестно. Италианският национал пропусна загубата с 1:2 от Манчестър Сити в неделя и все още не е ясно дали ще бъде на разположение при домакинството на „артилеристите“ срещу Нюкасъл на стадион „Емирейтс“ следващата събота.

Бившият бранител на Рома и Болоня се бори с контузия, която още не му позволява да тренира.

Калафиори не взе участие в последните три мача на Арсенал във всички турнири, а последната му изява беше в първия четвъртфинален мач от Шампионската лига срещу Спортинг (Лисабон) на 7 април, когато игра пълни 90 минути.

Рикардо Калафиори има 31 срещи във всички турнири за Арсенал през настоящия сезон, но пропусна общо 12 мача поради контузии.

Снимки: Imago

