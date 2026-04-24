Мартин Методиев: Млади са, подготвени и уверени

В неделя, Бдин (Видин) приема Етър II (Велико Търново). Срещата е от 18-ия кръг на Северозападна Трета лига.

„Излизаме срещу млади момчета, с качества и добре подготвени. Постигнат положителни резултати в мачовете си, което им влива увереност. Играят с движение и на скорост. Ще ни трябват сили за да им противодействаме. Дано да сме възстановили от мача за купата на Аматьорската лига. Очаквам надиграване. Не се притесняваме. Напротив, мобилизирани сме. Винаги играем за победа“, коментира пред Sportal.bg Мартин Методиев, треньор на бдинци.