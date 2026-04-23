  Култард не иска да сравнява Антонели със Сена, а с Роси

Култард не иска да сравнява Антонели със Сена, а с Роси

  • 23 апр 2026 | 17:35
Бившият пилот във Формула 1 Дейвид Култард се обяви против сравненията на италианската звезда на Мерцедес Андреа Кими Антонели с легендарния Айртон Сена. Според шотландеца, Андреа повече прилича на друга легенда, но на MotoGP – Валентино Роси.

Антонели е претендент за титлата във Формула 1 в едва втория си пълен сезон в шампионата, след като спечели две от първите три състезания тази година и е начело в класирането.

„На мен Антонели повече ми прилича на Валентино Роси – обясни Култард по адрес на италианеца, който стана най-младият пилот, водил в класирането във Формула 1. – За тези, които не гледат MotoGP, Валентино беше най-великият пилот на своето поколение, който винаги си остана младеж. Сега се състезава в GT надпреварите и мисля, че кара и в Льо Ман.

„Той успя да направи прехода от две на четири колела, но все още ми прилича на Питър Пан. Не бих се учудил и ако Андреа Кими се окаже Питър Пан на своето поколение.“

Това изказване на Култард беше провокирано от поредица сравнения на Антонели с младия Айртон Сена, които набират скорост в италианските медии в последните седмици. Сена дебютира във Формула 1 през 1984 година с Толман, като преди това спечели британската Формула 3.

Бразилецът бързо демонстрира страхотен талант и скорост, както и някои типични за неопитните пилоти грешки. И още в третия си сезон в спорта – през 1986, той беше претендент за титлата с Лотус, макар че по-късно спечели и трите си световни титли с Макларън.

Десетилетия след смъртта на Сена през 1994 той все още е смятан за най-талантливия пилот, състезавал се във Формула 1 и феновете в цял свят пазят паметта му жива.

Снимки: Gettyimages

