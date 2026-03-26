Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ивелин Попов за края на кариерата си и бъдещите си планове
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
Антонели върви плътно по следите на легендарния Айртон Сена

  • 26 март 2026 | 12:30
  • 1344
  • 0

Андреа Кими Антонели никога не е крил факта, че негов идол във Формула 1 е легендарният бразилец Айртон Сена и именно поради тази причина италианският пилот на Мерцедес се състезава с №12. Точно с този номер през 1988 година Сена печели първата от своите три титли в световния шампионат.

Но №12 не е единственото общо между двамата, които освен това си и приличат визуално. Развитието на техните кариери във Формула 1 също следва идентична траектория, което стана още по-видно след победата на Антонели в Китай преди две седмици.

Тя беше постигната във втория кръг на втория сезон на италианеца в световния шампионат, в който той спечели и своя първи полпозишън. По подобен начин през 1985 година в Португалия Сена печели първия си полпозишън и първата си победа във втория кръг на неговия втори сезон във Формула 1.

Отделно и Сена, и Антонели се качват по три пъти на подиума в своите дебютни кампании, записвайки по едно втори и две трети места. През 1984 Сена завършва втори в Монако и остави трети във Великобритания и Португалия, а през 2025 година Антонели записа трети места в Канада и Лас Вегас и завърши втори в родния град на Сена – Сао Пауло, след като в дните преди състезателния уикенд на „Интерлагос“ посети неколкократно гроба на легендарния бразилец.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

  • 26 март 2026 | 11:17
  • 3425
  • 6
  • 26 март 2026 | 10:55
  • 691
  • 0
  • 26 март 2026 | 10:32
  • 767
  • 0
  • 26 март 2026 | 10:05
  • 2952
  • 1
  • 26 март 2026 | 09:34
  • 15249
  • 0
  • 26 март 2026 | 09:33
  • 3497
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 26 март 2026 | 12:52
  • 1522
  • 3
  • 26 март 2026 | 08:05
  • 17629
  • 86
  • 26 март 2026 | 03:24
  • 62150
  • 27
  • 26 март 2026 | 09:53
  • 14187
  • 12
  • 26 март 2026 | 08:42
  • 15122
  • 10
  • 26 март 2026 | 08:00
  • 4235
  • 1