Антонели върви плътно по следите на легендарния Айртон Сена

Андреа Кими Антонели никога не е крил факта, че негов идол във Формула 1 е легендарният бразилец Айртон Сена и именно поради тази причина италианският пилот на Мерцедес се състезава с №12. Точно с този номер през 1988 година Сена печели първата от своите три титли в световния шампионат.

Но №12 не е единственото общо между двамата, които освен това си и приличат визуално. Развитието на техните кариери във Формула 1 също следва идентична траектория, което стана още по-видно след победата на Антонели в Китай преди две седмици.

Тя беше постигната във втория кръг на втория сезон на италианеца в световния шампионат, в който той спечели и своя първи полпозишън. По подобен начин през 1985 година в Португалия Сена печели първия си полпозишън и първата си победа във втория кръг на неговия втори сезон във Формула 1.

Отделно и Сена, и Антонели се качват по три пъти на подиума в своите дебютни кампании, записвайки по едно втори и две трети места. През 1984 Сена завършва втори в Монако и остави трети във Великобритания и Португалия, а през 2025 година Антонели записа трети места в Канада и Лас Вегас и завърши втори в родния град на Сена – Сао Пауло, след като в дните преди състезателния уикенд на „Интерлагос“ посети неколкократно гроба на легендарния бразилец.

